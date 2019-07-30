У морі біля берегів чилійської Патагонії пролилося 40 000 літрів нафти

Чилійський військово-морський флот реагує на розлив нафти на острові Гуарелло 27 липня 2019 року. Фото: CNN

Чилійський військово-морський флот реагує на розлив нафти на острові Гуарелло 27 липня 2019 року. Фото: CNN

Чилійські військово-морські сили були розгорнуті після того, як 40 000 літрів дизельного палива було розлито в морі поблизу віддаленого острова на південному узбережжі країни. Про це повідомляє CNN.

Розлив нафти стався в суботу біля острова Гуарелло на чилійській стороні Патагонії, самого південного незайманого регіону, що становить край Аргентини і Чилі.

Чилійська гірничодобувна компанія CAP, яка веде видобуток на острові, повідомила про цей інцидент військово-морським силам, які займаються усуненням розливу.

Як повідомляли Українські Новини, у Північному морі розлили майже 100 тонн нафти: пляма рухається до берега.

Також раніше в російському місті Нефтеюганську сталася аварія на нафтопроводі, в результаті чого місто затопило нафтою.