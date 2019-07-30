"Гарантований покупець" через рішення суду не може повністю розрахуватися з "зеленою генерацією", що може призвести до критичної ситуації на ринку, - Петриковець

"Гарантований покупець" через рішення суду не може повністю розрахуватися з "зеленою генерацією", що може приз

Директор державного підприємства "Гарантований покупець" Петриковець Костянтин заявляє, що через рішення суду не може повністю розрахуватися з "зеленою генерацією", що може призвести до критичної ситуації на ринку відновлюваної енергетики

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ситуація надзвичайно серйозна, це рішення суду призвело до того, що "Гарантований покупець"на якого покладено спецобов'язки не може в даний момент в повному обсязі виконувати ці зобов'язання. На жаль, на даний момент всі кошти ми отримали від РСВ забезпечують тільки 32-33% тієї потреби, яка потрібна для того що б повністю розрахуватися з "зеленою генерацією", - сказав Петриковець.

При цьому, голова правління "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков повідомив, що якщо суд не розблокує платежі, то компанії, які інвестували у відновлювану енергетику в Україні почнуть подавати в суди позови на державу.

У свою чергу виконувач обов'язків голови правління "Української асоціації відновлюваної енергетики" Олена Колтик заявила, що днями Європейський банк реконструкції і розвитку звернувся з листом до Президента Володимира Зеленського з проханням вплинути на цю ситуацію.

"Ми опинилися у цій ситуації через слабкі місця запуску нового ринку електроенергії. На сьогоднішній день ВДЕ виробляє 3,3% відновлюваної енергії в країні, але це 457 компаній, які повірили Україні і вклали сюди кошти і тепер вони ризикують залишитися ні з чим", - сказала вона.

Крім того, Колтик зазначила, що якщо рішення суду буде негативним, на ринку відновлюваної енергетики можна буде побачити банкрутства компаній, що як наслідк, може повністю зіпсувати репутацію України як країну для інвестицій.

Якщо Україна і далі вирішить порушувати гарантію, то вона в підсумку все одно виплатить все, що повинна інвесторам, а також оплатить витрати на юристів. Мене дуже турбує, що досі то немає реакції від команди Президента і від фракції "Слуга народу", - підкреслив співзасновник Союзу "Активних споживачів і просьюмеров" Андрій Зінченко.

Як повідомляли Українські Новини, "Укренерго" заявляє про відсутность коштів для компенсації "Гарантованого покупця" на купівлю електроенергії виробленої об'єктами ВДЕ за "зеленим тарифом" через рішення суду

НКРЭКУ знизила тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 10,16% або на 3,53 коп/кВт-год до 31,21 коп/кВт-год.

Раніше "Укренерго" заявляла, що призупинення дії тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії робить неможливою роботу нової моделі ринку.

В Україні з 1 липня запущений новий ринок електричної енергії.