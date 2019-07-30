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30 липня 2019, вівторок, 17:30 410
Політика 2019-07-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Це як?! Може, Конституцією передбачено?, - у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличк

Це як?! Може, Конституцією передбачено?, - у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка

Голова Офісу президента Андрій Богдан формально навіть не держчиновник. Він не може просити Кабмін звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Про це у своєму телеграм-каналі пише відома українська журналістка, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

Так вона прокоментувала сьогоднішній брифінг голови ВП Богдана, на якому він вручив Кличка "чергову чорну мітку". Кошкіна звернула увагу: саме Богдан виступає "фронтменом боротьби ЗеКоманды з Віталієм Володимировичем", що викликає чимало питань.

"Ви ж пам'ятаєте, як Богдана призначали на посаду? Спеціально реформували АП в Офіс президента, щоб Богдан — будучи люстрированным — зміг очолити нову структуру. Для цього Офіс позиціонується як Патронатна Служба, глава якої вже ніби як і не чиновник. Раз так, то як може звичайний найманий менеджер (нехай навіть дуже високопоставлений), не будучи держчиновником, просити Кабмін звільнити голову КМДА? Це як?!)) Суб'єкт звернення? Може, Конституцією передбачено?)", — дивується журналістка.

При цьому Соня Кошкіна засумнівалася в тому, що Кабмін надійде врозріз з Офісом президента. Відбувається вона назвала "рубрикою: якщо довго і багато старатися, можна перехитрити самих себе".

"Враховуючи, що сміливість — не головне якість Володимира Борисовича, вона його зазвичай після наздоганяє (як ми знаємо з його одкровень про п'ятому президента), то сильно я сумніваюся, що КМУ вступить в юридичну суперечку з ОП. Хоча міг би і навіть має. Але це так... Замітки на полях)", — пише Кошкіна.

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