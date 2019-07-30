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30 липня 2019, вівторок, 16:30 428
Силові структури 2019-07-30T17:30:01+03:00
Українські Новини
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит

Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит

"Ви за своїмиУДОшніками не сховаєтеся", - ветеран полку "Азов", який застрибнув на автомобіль Порошенка, записав відео після допиту у поліції. 

Ветеран полку "Азов" Микита Макеєв, який застрибнув на автомобіль Порошенка, після допиту у поліції записав відеозвернення.

У зверненні Микита "Одісей" Макеєв заявив, що саме працівники УДО подали заяву до поліції.

"Як з’ясувалося, УДОшніки написали заяву, що я їх нібито побив...Петре Олексійовичу, Ви за своїми УДОшніками не сховаєтеся. Вам пригадається кожен патрон, який викрали на підірваних складах. Вам пригадається кожен бракований бронежилет, які Ваші ставленики постачали в армію. Пригадається і реванш, який при вас розцвів у вигляді Медведчука" - сказав ветеран "АЗОВУ" у своєму відеозверненні.

Микиту "Одісея" Макеєва допитали у Шевченківському управлінні поліції ГУ НП у Києві. Після допиту Макеєв заявив, що не ховається відправосуддя і готовий понести покарання.

"Я не ховаюся від правосуддя. Якщо суд стане на сторону Порошенка - я готовий понести покарання", - заявив Микита Макеєв.

Нагадаємо, 25 липня у Києві Микита Макеєв застрибнув на автомобіль Петра Порошенка. Згодом, ветеран "АЗОВУ" у своєму відеозверненні пояснив, що хотів віддати бракований бронежилет Порошенку.

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