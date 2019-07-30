Суддя справедливо зупинила незаконний наказ Міноборони - Сазонов

Рішення судді Окружного адміністративного суду Києва Олени Мазур про призупинення наказу №90 міністра оборони Степана Полторака прийнято на законних підставах. Про це в своєму блозі на "Цензор.Нет" написав журналіст Кирило Сазонов.

За його словами, суддя прийняла рішення для забезпечення позову підприємця, який оскаржив правомірність процедури прийняття наказу.

"Як встановила суддя, документ був виданий з порушенням процедури прийняття регуляторних актів. Міноборони повинно було спочатку внести проект наказу в план підготовки регуляторних актів, потім узгодити його з Державною регуляторної службою і нарешті оприлюднити для громадського обговорення. Але нічого з перерахованого в Міноборони не зробили . Тому неправомірність прийняття наказу очевидна, а логіка рішення судді цілком зрозуміла: незаконно прийнятий нормативний акт не повинен зберігати дію ", - написав Сазонов.

На його думку, міністр оборони видав указ, щоб швидше ввести харчування військовослужбовців за каталогом продуктів замість аутсорсингової системи.

"Очевидно, що в Міноборони розуміли, з яким результатом закінчаться президентські вибори і що багатьом після цього доведеться попрощатися з посадами. Тому і вирішили до кінця року перевести на каталог всі військові частини. Чим же військовим не догодила аутсорсингова система продовольчого забезпечення? Та тим, що прибрала з рук військових важелі, які дозволяли заробляти на провіант. А це чималі гроші ", - вважає Сазонов.

Журналіст зазначив, що організація харчування за каталогом продуктів має суттєві недоліки і корупційні ризики. Зокрема, у військових частинах за рахунок скорочення посад військових спеціальностей з'явилися кухаря і обслуговуючий персонал - в цілому до 15 тис. посад.

"Що купувати і скільки - вирішував сам командир військової частини. Як і те, кого з штатних стрільців, кулеметників, механіків-водіїв, операторів-навідників перевести в кухаря або помічники по кухні. А за тим, що діється на кухнях і в їдальнях, теж буде стежити той, хто організовує харчування. Як в совкової армії ", - підкреслив Сазонов.

Він також повідомляє, що обіцяного збільшення асортименту продуктів і різноманітності готових страв перехід на харчування по каталогу не дав, а вартість добового харчування військовослужбовця збільшилася на 40-50%.

"При каталожної системі підприємець повинен тільки доставити продукти в їдальню - і все. Всі інші витрати тепер несе Міноборони, а це плюс 40-50% до ціни одних продуктів. Ось і виходить, що добова вартість харчування солдата вже не 85 грн, а всі 120 грн. Якщо взяти загальну чисельність Збройних сил, то перевитрата бюджетних коштів становить близько 1,4 млрд грн", - написав Сазонов.

За його словами, що Державна аудиторська служба вже проводить державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Міністерством оборони в 2017-2018 році.

"Упевнений, що ми ще дізнаємося справжню ціну експерименту з харчуванням військовослужбовців за каталогом і хто з генералів заробляв на такий" реформу ", - резюмував журналіст.

Як повідомлялося, суддя Окружного адміністративного суду Києва Олена Мазур прийняла рішення про призупинення дії наказу Міністерства оборони України №90 "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення по застосуванню каталогу продуктів харчування в 2019 році". Міністерство оборони вже оскаржило це рішення. На сьогодні понад 50% військових частин ЗСУ переведені на нову систему харчування, в 285 частинах харчування здійснюється за системою аутсорсингу.