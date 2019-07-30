За допомогою пліток Богдан і Вавриш намагаються позбавити киян права обирати міську владу, – Макарівський

Голова Офісу президента Андрій Богдан намагається плітками виправдати призначення голови Київської міської державної адміністрації, яке порушує Конституцію, яке він хоче провернути разом зі своїм бізнес-партнером Андрієм Вавришем. Про це заявив політичний експерт Володимир Макарівський в соціальній мережі Facebook.

"Подивився прес-конференцію голови Офісу президента Богдана. Жахнувся. Людина з його посадою відверто бреше та інтригує, щоб виправдати скандальне призначення голови КМДА, яке він планує провернути, не запитавши думки киян", – вважає Макарівський.

За його словами, голова Офісу президента цитує сумнівні ЗМІ, щоб виправдати сумнівне призначення і позбавити киян влади права на самоврядування.

"По суті Богдан, будучи головою Офісу президента, цитує жовті інтернет-сайти, щоб виправдати призначення, яке суперечить Конституції, і порушує право киян на місцеве самоврядування. Заяви про якіхось "смотрящих" і про те, що Віталій Кличко не контролює Київраду виглядають як дешеві плітки. І вже тим більше не можуть бути аргументом, щоб позбавити киян права самостійно обирати владу в місті", – продовжив експерт.

Він також нагадав голові Офісу президента відповідне рішення Конституційного суду від 2003 року.

"Нагадаю пану Богдану, що Конституційний суд ще в грудні 2003 року визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою". Кличка можна любити або не любити, але його обрали кияни, і переобирати повинні кияни, а не Богдан або його бізнес-партнер Вавриш, грунтуючись на плітках з інтернету. Тому що, чесно кажучи, ці авторитарні замашки Богдана і його команди, їх спроби піти за схемою Януковича на встановлення контролю за Києвом відверто дратують не тільки мене, але і тисячі киян", – резюмував Макарівський.