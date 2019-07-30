31.07.19 11:00 Круглий стіл: "Обшуки в Окружному адміністративному суді м. Києва. Боротьба за очищення судової системи чи боротьба за судову систему?"

31 липня 2019 року, у середу, об 11:00, в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Обшуки в Окружному адміністративному суді м. Києва. Боротьба за очищення судової системи чи боротьба за судову систему?"\r\n\r\nВ ході круглого столу експерти обговорять наступні питання:\r\n\r\nБоротьба з корупцією чи боротьба за вплив на суд – що стоїть за обшуками в Окружному адмінсуді Києва?\r\nЧи може суспільство довіряти антикорупційним органам у цій справі?\r\nЯк гарантувати в Україні чесне та безпристрасне судочинство?\r\n\r\nВ обговоренні візьмуть участь:\r\n\r\nОлександра Решмедилова, політичний аналітик і політолог, кандидат філософських наук;\r\nРостислав Попович, голова ГО "УСПР: Демократія через право", адвокат;\r\nОлена Льошенко, юрист з міжнародного права, адвокат;\r\nАндрій Золотарьов, політолог, керівник центру "Третій сектор";\r\nМикола Голомша, заслужений юрист, перший заступник Генерального прокурора 2014 р.;\r\nРостислав Кравець, адвокат, старший партнер Адвокатської компанії "Кравець і партнери".\r\n\r\nАкредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net\r\nАдреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх