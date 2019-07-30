підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Прес-центр
  • 31.07.19 11:00 Круглий стіл: "Обшуки в Окружному адміністративному суді м. Києва. Боротьба за очищення судової системи чи боротьба за судову систему?"
30 липня 2019, вівторок, 15:13 27
Прес-центр 2019-07-30T17:15:02+03:00
Українські Новини
31.07.19 11:00 Круглий стіл: "Обшуки в Окружному адміністративному суді м. Києва. Боротьба за очищення судової

31.07.19 11:00 Круглий стіл: "Обшуки в Окружному адміністративному суді м. Києва. Боротьба за очищення судової системи чи боротьба за судову систему?"

31 липня 2019 року, у середу, об 11:00, в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Обшуки в Окружному адміністративному суді м. Києва. Боротьба за очищення судової системи чи боротьба за судову систему?"

В ході круглого столу експерти обговорять наступні питання:

  • Боротьба з корупцією чи боротьба за вплив на суд – що стоїть за обшуками в Окружному адмінсуді Києва?
  • Чи може суспільство довіряти антикорупційним органам у цій справі?
  • Як гарантувати в Україні чесне та безпристрасне судочинство?

В обговоренні візьмуть участь:

  • Олександра Решмедилова, політичний аналітик і політолог, кандидат філософських наук;
  • Ростислав Попович, голова ГО "УСПР: Демократія через право", адвокат;
  • Олена Льошенко, юрист з міжнародного права, адвокат;
  • Андрій Золотарьов, політолог, керівник центру "Третій сектор";
  • Микола Голомша, заслужений юрист, перший заступник Генерального прокурора 2014 р.;
  • Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер Адвокатської компанії "Кравець і партнери".

Акредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
Архів
Новини
Суд заарештував затриманий в Одеській області російський танкер Neyma 17:13
В аеропортах "Київ" і "Запоріжжя" проходять обшуки 17:07
Найпоширеніші укуси комах: як захистити себе на відпочинку і вдома 17:07
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Бойовик Цьомах заперечує свою причетність до сбиття MH17 16:49
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1
Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" 23:22
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok