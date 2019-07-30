Луганській ТЕС тимчасово знадобиться спецціна на газ, - Луганська ОДА

Через блокування постачань вугілля з боку РФ з понеділка Луганська ТЕС перейшла на спалювання газу. Однак поточні ціни на електроенергію не покривають вартість газу, тому ситуація в регіоні залишається напруженою. До відновлення поставок вугілля Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для Луганської ТЕС. Про це в коментарі "Урядовому кур'єру" заявив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай.

"Газ надають за ціною, яку встановив Кабінет Міністрів для промислових споживачів. Це дорожче граничної ціни на електроенергію. Але як довго зможе станція виробляти таку дорогу електроенергію? Ми вже звернулися до прем'єр-міністра України з проханням обговорити питання роботи Луганської ТЕС на рівні Державної комісії з питань техногенної і екологічної безпеки і терміново розглянути і прийняти спеціальне рішення. Ми запропонували проект постанови щодо покладання спеціальних зобов'язань на НАК "Нафтогаз України" в частині ціноутворення нашій станції на період спалювання газу як палива до моменту переходу на вугілля антрацитної групи", - підкреслив Сурай.

Про проблеми з поставками антрациту влада Луганщини інформувала уряд протягом липня, просила погодити квоти і втрутитися в ситуацію через Міністерство закордонних справ і представництво України в тристоронній контактній групі.

"Квоти на поставку вугілля не погоджує міністерство економічного розвитку Російської Федерації з червня цього року. Щомісяця це близько 210-220 тис.т", - повідомив Сурай

Як заявив глава Луганської обласної держадміністрації Віталій Комарницький, з 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки енергоносіїв в Україну.

Зі слів заступника голови Всеукраїнської енергетичної асоціації України Юрія Сакви, поточні ціни на електроенергію не покривають ціну на газ. Раніше держпідприємство "Оператор ринку" опублікувало граничні ціни (prices cap) на такі, що запускаються з 1 липня сегментах нової моделі оптового ринку е/е - ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку. Середня гранична ціна складе 1640,8 грн за МВт-год (без ПДВ). При цьому в липні НАК "Нафтогаз України" реалізовував споживачам газ за ПСО за ціною 4905,67 грн за 1 м3 (без ПДВ, також не включена плата облгазу і Укртрансгазу).