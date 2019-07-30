Європейська бізнес-асоціація виступила проти автоматичної індексації залізничних тарифів

Автоматична індексація тарифів на залізничні перевезення фактично виключає бізнес з дискусії щодо тарифів і дає можливість необмежено збільшувати витрати вантажовідправників. Про це йдеться в листі Європейської бізнес-асоціації, спрямованому першому віце-прем'єр-міністру України Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, міністру фінансів Оксані Макаровій, голові правління "УЗ" Євгену Кравцову і голові Держрегуляторної служби Ксенії Ляпіній.

В асоціації впевнені, що тарифи повинні встановлюватися на економічно обгрунтованому рівні під контролем незалежного державного регулятора - Національної комісії з питань регулювання транспорту. У листі наголошується, що індексація тарифів на залізничні вантажні перевезення в автоматичному порядку прямо не передбачена чинним законодавством України, зокрема законом України "Про ціни і ціноутворення". На думку компаній-членів Комітету з логістики Асоціації, державне регулювання цін має проводитися з урахуванням результатів господарської діяльності АТ "Укрзалізниця", а не автоматично.

Проект постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1392" передбачає до кінця 2019 року ще дві додаткових індексації тарифів на перевезення на + 2,5% з 1 серпня 2019 і + 2,5% з 01 листопада 2019 року, що підвищить витрати вантажовласників на + 25% (грудень до грудня). При цьому фактично в 2019 році вантажні тарифи вже були проіндексовані на 14,2%. У ЕBA відзначають, що в разі узгодження цього проекту Постанови витрати вантажовідправників виростуть оціночно на 11,2 млрд гривень у щорічному вимірі, в тому числі вже в 2019 році на 6,7 млрд гривень.

"Автоматична індексація фактично виключає бізнес з дискусії про збільшення тарифу і дозволяє суб'єкту, який має ознаки монопольного становища на ринку перевезень, збільшувати без обмеження витрати вантажовідправників, як встановлюючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг за користування вагонами АТ "Укрзалізниця". Якщо автоматична індексація буде встановлена, це може в перспективі призвести до зловживання монопольним становищем з боку перевізника", - відзначають експерти EBA.

У Європейській бізнес-асоціації впевнені, що автоматична індексація тарифів в разі погодження, не вирішує в повній мірі питання прогнозованості тарифів. В АТ "Укрзалізниця" і Міністерстві інфраструктури України залишається право ініціювати протягом року додаткові "приховані" підвищення тарифу на перевезення (наприклад, уніфікація тарифних класів, введення в механізм нарахування плати за користування вагонами).

На думку компаній-членів Комітету Асоціації, індекс промислових цін (ІСЦ), як індикатор зміни цін на послуги УЗ, не відображає об'єктивну структуру витрат підприємства, 50% якої є фонд оплати праці, не залежить від ІСЦ і на який впливає індекс споживчих цін, що в 2018 році був набагато нижче (9,8%).

У листі підкреслюється, що застосування автоматичної індексації тарифів в результаті призведе лише до зниження обсягу перевезень залізничним транспортом, тобто, до втрати доходів підприємства "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше наголошувалося, що "Укрзалізниця" пообіцяла узгоджувати з бізнесом свої інвестиційні плани і протягом року більше не підвищувати тариф на залізничні перевезення. Натомість представники промисловості погодилися на одноразове підвищення тарифу на вантажоперевезення на 14,2% з 1 квітня 2019 року.