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30 липня 2019, вівторок, 13:01 16
Силові структури 2019-07-30T14:15:02+03:00
Українські Новини
Гуманність українського суду: Затриманий агент ФСБ "Композитор" отримав 3 роки в'язниці замість 10

Гуманність українського суду: Затриманий агент ФСБ "Композитор" отримав 3 роки в'язниці замість 10

Агент ФСБ Вадим Карпов (
Агент ФСБ Вадим Карпов ("Композитор"). Фото: скріншот ТСН

Суд в Одесі засудив до 3 років позбавлення волі агента ФСБ Росії Вадима Карпова (прізвисько "Композитор") і перерахував йому термін по "закону Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання) .

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Так, встановлено, що протягом 2015-2018 років громадянин України Карпов, перебуваючи в Одесі і на території анексованого Росією Криму з корисливих і антипатріотичних мотивів вчинив державну зраду у формі шпигунства.

Він надав старшому оперуповноваженому Управління ФСБ по Чорноморському флоту Вороніну Павлу Сергійовичу допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, і передавав йому від співробітника головного відділу контррозвідки управління Служби безпеки України в Одеській області на зашифрованих флеш-носіях секретні данні.

В судовому засіданні Карпов визнав себе винним в повному об'ємі.

Він заявив суду, що скоїв злочин, оскільки йому потрібні були кошти для батька, який страждав на онкологічне захворювання і потребував вартістного лікування.

В скоєному підсудний щиро розкаявся, просив суворо не карати, оскільки раніше він до кримінальної відповідальності не притягувався, у нього на утриманні перебуває мати пенсійного віку і 2 малолітні дитини.

За його словами, суспільну небезпеку від скоєного він не усвідомлював, завдати шкоди державі не бажав.

Суд не знайшов обтяжуючих обставин, але визнав каяття пом'якшувальною обставиною.

"Так, в ході судового слідства встановлено, що обвинувачений перебував у важкому матеріальному становищі. Крім того, суд враховує суспільно політичні обставини, за яких вчинено злочин, і бере до уваги регіональні події, які загострили відносини в суспільстві, в умовах інформаційної війни ", - вказав суддя у вироку.

Суд ​​в липні поточного року вирішив призначити покарання обвинуваченому в 3 рази нижче мінімуму, встановленого Кримінальним кодексом, і засудив його до 3 років в'язниці замість 10 за держзраду в формі шпигунства.

Також, враховуючи важке матеріальне становище, суд вирішив не застосовувати до нього конфіскацію.

Більш того, суд перерахував термін ув'язнення за "законом Савченко" і таким чином, термін ув'язнення засудженого закінчиться 27 серпня.

У червні 2018 року служба новин ТСН телеканалу "1+1" оприлюднила інформацію, згідно з якою контррозвідка СБУ розкрила схему вербування Федеральною службою безпеки РФ високопоставлених українських військових і правоохоронців.

Основной метою вербувальників був начальник штабу ВМС Роман Гладкий.І

нформацію вербувальники передавали за допомогою мікрочіпа, дані на якому були зашифровані.

Носій інформації привіз в Одесу агент ФСБ Вадим Карпов на прізвисько "Композитор".

Чіп він повинен був передати російському агенту, завербованому серед офіцерів СБУ.

"Композитора" затримали взимку 2018 року.

Ключом до зашифрованої інформації виявився аудіофайл з композицією групи Depeche Mode.

Таким чином українські спецслужби отримали доступ до секретної бази ФСБ.

Куратором схеми в ФСБ РФ був Павло Воронін, який також завербував екс-підполковника Міністерства внутрішніх справ України Олександра Жигало.

Канал передачі коштів дозволив СБУ розкрити схему вербування.

Як повідомляли Українські Новини, в липні військова прокуратура Полтавського гарнізону спільно зі слідчими Служби безпеки України затримала жителя Кременчука за підозрою у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.

Правоохоронці підозрюють співробітника Управління Служби безпеки України в Одеській області та 3 прикордонників Маріупольського загону в передачі секретної інформації ФСБ Росії .

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