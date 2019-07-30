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30 липня 2019, вівторок, 12:21 13
Шоу-бізнес 2019-07-30T14:15:02+03:00
Українські Новини
Збори "Одного разу в Голлівуді" стали рекордними для Тарантіно за перші вихідні

Збори "Одного разу в Голлівуді" стали рекордними для Тарантіно за перші вихідні

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Одного разу в Голлівуді". Фото: Sony

Новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" за перші вихідні зібрав 40,3 мільйона доларів. Про це повідомляє Deadline.

Наголошується, що це найкращий старт за всю кар'єру Тарантіно. Раніше лідером за зборами зі створених Тарантіно кінокартин в перші вихідні був фільм "Безславні виродки", що зібрав 38 мільйонів доларів, потім йшов "Джанго звільнений" з 30 мільйонами доларів.

Лідером касових зборів залишається "Король Лев": за вихідні другого тижня прокату він зібрав 75,5 мільйонів доларів.

В Україні трилер "Одного разу в Голлівуді" вийде в прокаті з 15 серпня.

Раніше Українські Новини розповіли про кінопрем'єри, які не варто пропускати. У цей список увійшов фільм "Одного разу в Голлівуді".

Також у березні цього року був опублікований перший постер до фільму "Одного разу в Голлівуді".

У 2018 році Тарантіно вперше за свої 55 років одружився на 35-річній співачці Даніеллі Пік. Познайомилася пара в 2009 році, але стосунки зав'язалися через сім років в 2016 році. Режисер "Кримінального чтива" та ізраїльська співачка повінчалися в 2017 році.

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