Після обстрілу з гранатомета телеканал "112 Україна" не визнають потерпілою стороною

Колектив телеканалу "112 Україна" звернувся до Національної спілки журналістів України з проханням про сприяння захисту прав та інтересів журналістів ЗМІ після обстрілу будівлі телеканалу з гранатомету, що трапився 13 липня. Медійники скаржаться, що напередодні терористичного акту отримували повідомлення з погрозами, проте правоохоронці не вжили необхідних заходів, щоб попередити напад. Після обстрілу журналісти вимагають оперативного розслідування і визнання при цьому телеканалу "потерпілою стороною", повідомляють в НСЖУ.

13 липня невідомими особами з гранатомету була обстріляна будівля, в якій здійснює свою діяльність телеканал "112 Україна". На сьогодні обстріл було кваліфіковано правоохоронцями як терористичний акт та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 ККУ.

"Не викликає сумнівів, що терористичний акт був спрямований виключно щодо телеканалу "112 Україна"… Сам постріл був спрямований у ту частину будівлі, де знаходиться вивіска телеканалу та могли бути журналісти.

…Зазначимо, що напередодні терористичного акту через соціальні мережі від радикальних угрупувань надходили погрози фізичної розправи щодо журналістів. Окремо до працівників телеканалу від невстановлених осіб надходили наполегливі вимоги припинити співпрацю з телеканалом "112 Україна".

…Про наведені обставини Телеканал неодноразово інформував громадськість у своїх відкритих зверненнях, а також безпосередньо звертався із відповідними заявами до Національної поліції України, Служби безпеки України, але належної реакції не було.

Наслідком такої бездіяльності став терористичний акт, який, на нашу думку, неналежним чином та не об’єктивно розслідується. Свідченням цього є те, що органом досудового розслідування на даний час навіть не прийнято рішення про визнання телеканалу "112 Україна" потерпілою особою.

Вимушені констатувати, що телеканал і надалі продовжує залишатися сам на сам із проблемами безпеки, адже навіть скоєння терористичного акту не стало належним аргументом для прийняття рішення про забезпечення його безпеки відповідними підрозділами правоохоронних органів.

Просимо Національну спілку журналістів України в межах компетенції вжити всіх можливих і належних заходів реагування та посприяти захисту прав та інтересів журналістів телеканалу "112 Україна".

Національна спілка журналістів України закликає Службу безпеки України та інші правоохоронні відомства до проведення ефективного розслідування атаки на офіс телеканалу "112 Україна".

- Національна спілка журналістів України закликає Службу безпеки України та інші правоохоронні відомства до проведення ефективного розслідування брутальної атаки на офіс національного телеканалу 112. Стрілянина по редакції ЗМІ з гранатомету– це відверте залякування всіх українських журналістів – і столичних, і регіональних, – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

В НСЖУ звертають увагу, що попри гарячі дискусії про редакційну політику та про вплив власників на свої медіа, фізичні атаки на журналістів та ЗМІ є дикунством.

- Наші міжнародні партнери однозначно засудили теракт проти телеканалу "112 Україна" та вимагають належного його розслідування. Від України очікують реального захисту журналістів та практики цивілізованих дискусій щодо проблем інформаційного простору, – додає голова НСЖУ.