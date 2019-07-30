Українські військові вертольотчики здійснили в ДР Конго посадку на кратер найактивнішого вулкану Африки

Екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго успішно виконав складне та неординарне завдання із забезпечення роботи групи вулканологів, які досліджують вулкан Ньямлагіра.

Пілоти українського повітряного судна, а саме - командир загону, льотчик 1-го класу полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко, здійснили висадку науковців на кратер активного вулкану висота якого сягає трьох кілометрів.

– У цей час, а саме у ранкові години, на які був запланований політ, повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається доволі серйозна турбулентність, – розповідає підполковник Володимир Прокопенко. – Навіть під час елементарного, на перший погляд завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкану, нам довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год. Велике значення мала також і значна висота польоту, адже розрідженість повітря сильно впливає на льотні характеристики вертольоту.

Небезпека чатує і під час посадки на поверхню кратеру, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском. Аби мінімізувати цей ризик, пілоти проявили ювелірну точність керування повітряним судном.

Після висадки науковців, вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши іще одне завдання Місії.

По поверненню на аеродром міста Гома, дослідники подякували екіпажу українського вертольоту за чудово виконану роботу. Також вони поділилися деякими спостереженнями щодо вулкану Ньямлагіра. За словами доктора Даріо Тедеско, їм вдалося зафіксувати певні зміни всередині вулкану.

– Під час нашого візиту до кратеру Ньямлагіри близько двох місяців тому, ми спостерігали суттєве зменшення рівня лави у лавовому озері. Сьогодні відбувається протилежне – рівень почав поступово зростати, – говорить науковець.

Вулкани Ньямлагіра та Ньїрагонго мають одну основу. Тому активність одного може привести до пробудження іншого. Ці брати-близнюки є настільки активними, що на них припадає близько 40% всіх відомих вулканічних вивержень, що сталися в Африці з моменту спостережень. Науковці прискіпливо спостерігають за вулканами та проводять регулярні тести та сейсмічні аналізи, аби передбачити наступну активність на попередити про небезпеку чисельне місцеве населення, яке щодня перебуває у зоні ризику.

Специально для Українських Новин - помічник командира 18 ОВЗ по зв’язках зі ЗМІ капітан Владислав Дем’яненко.