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30 липня 2019, вівторок, 10:33 370
Економіка 2019-07-30T11:30:01+03:00
Українські Новини
Дарниця" готова інвестувати в іноземні фармацевтичні стартапи до $100 млн, - Шимків

Дарниця" готова інвестувати в іноземні фармацевтичні стартапи до $100 млн, - Шимків

Фармацевтична компанія "Дарниця" шукає зарубіжні активи для розширення бізнесу і готова вкласти в їх покупку до $100 млн власних коштів.

Про це повідомив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Ми дивимося на нестандартні рішення в генеричному бізнесі. Англійською це називається selective meds - таргінг позиціонування препаратів в сучасних інноваційних формах. Це може бути нова система доставки медичного препарату, інфузійні препарати і т.п.", - пояснив він.

Шимків додав, що "Дарниця" готова інвестувати і в біотехнології, зокрема, вивчає такі проекти в Китаї та США. За його словами, компанія також не виключає інвестування в стартапи.

"Для нас на світовому ринку цікаві три напрямки: "проблеми болю", "нервова система" і "кардіологія", - уточнив топ-менеджер.

Раніше повідомлялося, що українська фармацевтика увійшла в топ-5 галузей за інтенсивністю інвестицій.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер по реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

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