підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 09:39 366
Економіка 2019-07-30T12:00:03+03:00
Українські Новини
Україна має законодавчо боротися з "вічнозеленими" патентами в фармацевтиці, - Шимків

Україна має законодавчо боротися з "вічнозеленими" патентами в фармацевтиці, - Шимків

Недосконале законодавство України заважає вітчизняним фармацевтам виробляти генерики (авторизовані копії оригінальних препаратів), через що українські виробники програють конкуренцію європейським компаніям.

Про це сказав глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net. За його словами, українські закони, на відміну від європейських, дозволяють продовжувати дію патенту на препарат ще на п'ять років після закінчення основного терміну.

"Окремі компанії підтримують в Україні так звані "вічнозелені патенти". Це стримує вихід препаратів-генериків і змушує споживачів платити завищену ціну. Причина - в законодавстві, яке дозволяє продовжувати дію патенту на п'ять років після закінчення 20-річного терміну. ​​Таким чином, українські компанії втрачають час на розробку (до чотирьох років), тоді як конкуренти з Європи можуть здійснювати поставки на наступний день після закінчення терміну дії патенту на референтний препарат", - пояснив топ-менеджер.

На його думку, "вічнозелені патенти" є однією з причин того, що препарат в Польщі може коштувати втричі дешевше, ніж аналогічні ліки в Україні.

Вирішення питання Шимків бачить у прийнятті на законодавчому рівні "Положення Болар", яке регулює питання розробки генериків до закінчення патенту на оригінальний препарат.

Як повідомлялося, на світовому фармринку настає "патентний обрив" (patent cliff) - період масового закінчення термінів патентів на ліки-блокбастери з об'ємом ринку більше $1 млрд. Це відкриває великі можливості для генеричних фармкомпаній, в тому числі і українських.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер по реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Більше новин про: Фармацевтика Фармацевтична фірма "Дарниця" Дмитро Шимків Darnitsa Group Законодавство України

Архів
Новини
Після обстрілу з гранатомета телеканал "112 Україна" не визнають потерпілою стороною 11:55
ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів 11:49
Літак у Борисполі сів через птаха, що влетів у лівий двигун 11:48 Інфографіка
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг 11:02
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok