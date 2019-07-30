Україна має законодавчо боротися з "вічнозеленими" патентами в фармацевтиці, - Шимків

Недосконале законодавство України заважає вітчизняним фармацевтам виробляти генерики (авторизовані копії оригінальних препаратів), через що українські виробники програють конкуренцію європейським компаніям.

Про це сказав глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net. За його словами, українські закони, на відміну від європейських, дозволяють продовжувати дію патенту на препарат ще на п'ять років після закінчення основного терміну.

"Окремі компанії підтримують в Україні так звані "вічнозелені патенти". Це стримує вихід препаратів-генериків і змушує споживачів платити завищену ціну. Причина - в законодавстві, яке дозволяє продовжувати дію патенту на п'ять років після закінчення 20-річного терміну. ​​Таким чином, українські компанії втрачають час на розробку (до чотирьох років), тоді як конкуренти з Європи можуть здійснювати поставки на наступний день після закінчення терміну дії патенту на референтний препарат", - пояснив топ-менеджер.

На його думку, "вічнозелені патенти" є однією з причин того, що препарат в Польщі може коштувати втричі дешевше, ніж аналогічні ліки в Україні.

Вирішення питання Шимків бачить у прийнятті на законодавчому рівні "Положення Болар", яке регулює питання розробки генериків до закінчення патенту на оригінальний препарат.

Як повідомлялося, на світовому фармринку настає "патентний обрив" (patent cliff) - період масового закінчення термінів патентів на ліки-блокбастери з об'ємом ринку більше $1 млрд. Це відкриває великі можливості для генеричних фармкомпаній, в тому числі і українських.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер по реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.