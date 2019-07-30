Фармацевтичну компанію "Дарниця" оцінили більш ніж в $ 400 млн, - Шимків

Фармацевтична компанія "Дарниця", згідно з нещодавно проведеною незалежною оцінкою, коштує більше $ 400 млн.

Про це повідомив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net.

За його словами, фармацевтика є перспективною галуззю, тому в світі ринкові мультиплікатори оцінки фармбізнесу істотно перевищують середні мультиплікатори в інших галузях.

"Коли мова йде про покупку бізнесу, середні мультиплікатори при оцінці генеричних компаній складають 10 EBITDA. Існують угоди з мультиплікатором 27-28. Наприклад, глобальна угода з придбання компанії Shire компанією Takeda оцінюється в $81 млрд", - сказав Шимків.

Він підкреслив, що українська фарма відповідає світовому тренду.

"Ми - частина динамічно розвиваючогося і зростаючого світового ринку. При цьому Україна входить до списку найбільш швидкозростаючих ринків у світовій фармгалузі. Темпи зростання української фармацевтики в останні роки складають в середньому 11% на рік. Це втричі вище показників економіки України в цілому", - сказав він.

Мультиплікатори для українських фармпідприємств Шимків оцінює на рівні 8-10 в залежності від портфеля компанії. При цьому він підкреслив, що продуктовий портфель "Дарниці" відрізняється від багатьох конкурентів і є її перевагою.

"Якщо порівнювати з конкурентами, у нас цікава спеціалізація. У компаній-лідерів портфель в основному складається з препаратів "ніс", "горло" і "діабет". У нас фокус на "серце" (кардіопрепарати), "проблеми болю" і "нервовій системі", - розповів топ-менеджер.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер по реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.