Диск з відеозаписом побиття чеченцями Найєма пошкоджений, - захист

Про це в соціальній мережі Facebook написав його брат і адвокат Масі Найєм, передають Українські Новини.

Він зазначив, що у понеділок, 29 липня, відбулося чергове судове засідання за обвинуваченням 3 представників чеченської діаспори в нападі на депутата Найєма в Києві.

В судовому засіданні повинні були переглядатися відеозаписи інциденту із загальноміської системи відеоспостереження "Безпечне місто".

Але на обладнанні суду відсутнє програмне забезпечення для перегляду файлів у форматі, в якому їх зберігає "Безпечне місто".

"На іншому відео, яке повинно було бути переглянуто, був записаний ще один інцидент, який стався після першого конфлікту - Мустафа Найєм гнався за нападниками до вулиці Скоропадського, де його повалили на землю і били ногами. Відеодиск виявився зіпсованим - на ньому є прокол, можливо від підшивання до справи. Незрозуміло - псування доказів було навмисним або випадковим, і чи відкриються файли на пошкодженому диску. Але ми приймемо міри, щоб винний у пошкодженні диска був знайдений і покараний", - написав адвокат.

Суд зробив перерву в судовому засіданні і вирішив продовжити перегляд відео 14 серпня після вирішення технічних проблем.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня група чеченців напала на Найєма у центрі Києва через конфлікт на дорозі.

Раніше зуд призначив психіатричну експертизу підозрюваному у побитті Найєма.