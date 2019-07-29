ДБР розслідує можливі зловживання працівників ГПУ у справі про стрілянину Пашинського

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливі зловживання працівників Генпрокуратури у справі про стрілянину депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") у Київській області.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала адвокат пораненого Пашинським В'ячеслава Хімікуса Марина Парінова, передають Українські Новини.\r\n"Друзі, інформую, що ДБР за моєю заявою розслідує зловживання, що мали місце з боку Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні про стрілянину нардепа Пашинського у громадянина Хімікуса", - повідомила Парінова.\r\nВона також заявила, що має намір вказати ДБР на порушення Генпрокуратури як складові єдиного умислу на приховування злочину Пашинського.\r\nКрім того, адвокат заявляє, що серед порушень ГПУ була участь у слідчому експерименті в якості "понятих" топ-блогерів, лояльних до тодішньої влади і партії "Народний фронт".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокат заявив, що поліція вручила підозру Хімікусу, якому депутат Пашинський прострілив ногу.\r\nРаніше Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про стрілянину депутата Верховної Ради Сергія Пашинського.