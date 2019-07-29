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29 липня 2019, понеділок, 21:38 8
Політика 2019-07-29T22:00:05+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує можливі зловживання працівників ГПУ у справі про стрілянину Пашинського

ДБР розслідує можливі зловживання працівників ГПУ у справі про стрілянину Пашинського

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливі зловживання працівників Генпрокуратури у справі про стрілянину депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція "Народний фронт") у Київській області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала адвокат пораненого Пашинським В'ячеслава Хімікуса Марина Парінова, передають Українські Новини.

"Друзі, інформую, що ДБР за моєю заявою розслідує зловживання, що мали місце з боку Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні про стрілянину нардепа Пашинського у громадянина Хімікуса", - повідомила Парінова.

Вона також заявила, що має намір вказати ДБР на порушення Генпрокуратури як складові єдиного умислу на приховування злочину Пашинського.

Крім того, адвокат заявляє, що серед порушень ГПУ була участь у слідчому експерименті в якості "понятих" топ-блогерів, лояльних до тодішньої влади і партії "Народний фронт".

Як повідомляли Українські Новини, адвокат заявив, що поліція вручила підозру Хімікусу, якому депутат Пашинський прострілив ногу.

Раніше Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про стрілянину депутата Верховної Ради Сергія Пашинського.

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