У ПАР грабіжники зарізали українського туриста, – ЗМІ

44-річного українця Іванаа Іванова вбили на одній з туристичних стежок гори Пік Чепмена в Кейптауні, що в Південно-Африканській республіці.

Про це з посиланням на місцеве видання iol.co.za повідомляє Українська правда.

Наголошується, що туриста зарізали грабіжники через його рюкзак.

Вбивство відбулося 27 липня. На чоловіка напали троє і кілька разів вдарили в груди ножем, внаслідок кровотечі українець загинув.

Вбивство українського туриста в ПАР. Фото IOL.CO.ZA

Одного з нападників – 25-річного чоловіка, у якого був рюкзак Іванова – затримали.

Він нібито зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень і розповів поліцейським, де знайти тіло.

Двох інших нападників розшукують.

Родичка вбитого повідомила, що у Іванова залишилися троє дітей, молодшому з яких всього два роки.