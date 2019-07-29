У ПАР грабіжники зарізали українського туриста, – ЗМІ

44-річного українця Іванаа Іванова вбили на одній з туристичних стежок гори Пік Чепмена в Кейптауні, що в Південно-Африканській республіці.\r\nПро це з посиланням на місцеве видання iol.co.za повідомляє Українська правда.\r\nНаголошується, що туриста зарізали грабіжники через його рюкзак.\r\nВбивство відбулося 27 липня. На чоловіка напали троє і кілька разів вдарили в груди ножем, внаслідок кровотечі українець загинув.\r\nВбивство українського туриста в ПАР. Фото IOL.CO.ZA\r\nОдного з нападників – 25-річного чоловіка, у якого був рюкзак Іванова – затримали.\r\nВін нібито зізнався в пограбуванні і нанесенні ножових поранень і розповів поліцейським, де знайти тіло.\r\nДвох інших нападників розшукують.\r\nРодичка вбитого повідомила, що у Іванова залишилися троє дітей, молодшому з яких всього два роки.