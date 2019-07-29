Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про "чорну" PR-кампанію, розгорнуту проти нього невідомими

Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про "чорну" PR-кампанію, розгорнуту проти нього невідомим

Невідомі замовили "чорну" PR-кампанію проти кандидата на пост глави Одеської обладміністрації, юриста Максима Болдіна.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Болдіна, тільки на першу хвилю очорнючих матеріалів, замовники витратили 10 тис. дол. І найближчим часом збираються запустити ще одну хвилю провокаційних статей.

"Знайомі з одного рекламного агентства вже з'ясували, що на першу хвилю бруду замовники витратили близько 10000 доларів. І найближчим часом буде друга хвиля на таку ж суму. Тобто зіпсувати репутацію людини коштує всього 20000 доларів.

І зупинити це можна тільки одним способом – заплатити всім сайтам в три-п'ять разів більше, щоб вони не брали негатив. Ну тобто витратити десь 60-100 тисяч. Звичайно, робити цього я не буду. Тому якщо ви десь побачите, що я їв дітей, викрав транш МВФ і хрестив дітей Путіна, не дивуйтесь", - написав Болдін.

При цьому він підкреслив, що така ситуація стала можливою через застаріле законодавство, яке регламентує роботу ЗМІ та журналістів. Численні закони захищають свободу слова в Україні та журналістів, але ніяк не регулюють питання відповідальності за поширення недостовірної інформації.

"Подивіться дані Європейського суду з прав людини. Станом на 2018 ЄСПЛ розглянув і виніс рішення за цілими... 13 справами з України, які стосуються права на свободу слова. 13 справ 9 1304!!! 1%!!!

Але, незважаючи на відсутність проблем зі свободою слова, у нас є проблема з відповідальністю за свої слова. Бруд і замовний наклеп про когось щодня розміщується на десятках і сотнях інтернет-сайтів, діяльність яких ніяк не регулюється", - зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував список з п'яти кандидатів на посаду голови Одеської обласної адміністрації, щоб дізнатися, що українці думають про них.

Це, зокрема, керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрійчиков, активістка і волонтер Тетяна Петракевич, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька, підприємець Максим Куций.