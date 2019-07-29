30.07.19 15:00 Прес-конференція щодо проблеми неплатежів перед виробниками "зеленої" енергії через судові рішення, що призвели до блокування розрахунків з боку ДП "Гарантований покупець"

30 липня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо проблеми неплатежів перед виробниками "зеленої" енергії через судові рішення, що призвели до блокування розрахунків з боку ДП "Гарантований покупець".

Під час події представники асоціацій відновлюваної енергетики, а також учасники ринку розкажуть про критичну ситуацію неплатежів від ДП "Гарантований покупець" в секторі відновлюваної енергетики України, викликаних низкою судових рішень.

31 липня о 13:15 буде проведено засідання Шостого адміністративного апеляційного суду, який розгляне апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва про призупинення дії тарифу НЕК "Укренерго". Навіть у разі позитивного рішення щодо розблокування платежів з боку НЕК "Укренерго" на адресу ДП "Енергоринок", рішення питання неплатежів займе кілька місяців (процес повторного проходження всіх судових інстанцій).

Асоціації та гравці ринку розраховують на швидке вирішення проблеми, оскільки дана ситуація негативно впливає не тільки розвиток "зеленої" енергетики в країні, але і погіршує інвестиційний клімат України в цілому.

Організатор: Українська вітроенергетична асоціація.

Спікери:

Андрій Конеченков, голова Правління ГС "Українська вітроенергетична асоціація";

голова Правління ГС "Українська вітроенергетична асоціація"; Колтик Олена, в. о. голови Правління ГС "Всеукраїнська асоціація відновлюваної енергетики";

в. о. голови Правління ГС "Всеукраїнська асоціація відновлюваної енергетики"; Гриненко Андрій, директор Clear energy;

директор Clear energy; Сергієнко Андрій, заступник генерального директора КК "Вітряні парки України";

заступник генерального директора КК "Вітряні парки України"; Георгій Гелетуха, голова Правління ГС "Біоенергетична асоціація України";

голова Правління ГС "Біоенергетична асоціація України"; Сойчук Руслан, заступник генерального директора "Віндкрафт Україна";

заступник генерального директора "Віндкрафт Україна"; Рєпкін Олександр, голова Енергетичної асоціації "Українська воднева Рада";

голова Енергетичної асоціації "Українська воднева Рада"; Зінченко Андрій, співзасновник Союзу "Активних споживачів і прос'юмерів".

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