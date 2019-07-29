У НАБУ провели очну ставку з людьми екс-президента, які намагалися поділити "Центренерго", - ЗМІ

У п'ятницю 26 липня НАБУ провела очні ставки нардепа від БПП і за сумісництвом – директора кількох офшорів екс-президента України Петра Порошенка Юрія Буглака, а також помічника нардепа Ігоря Кононенка Василя Лісового з власником компанії "Енергомережа" Дмитром Крючковим, - про це сьогодні заявив адвокат Дмитра Крючкова Олександр Лисак, пише "КП в Україні".

Зокрема, Юрій Буглак визнав, що неодноразово відвідував офіс Дмитра Крючкова. За його словами, предметом цих зустрічей були питання розподілу прав власності і функцій управління в ряді напівдержавних обленерго, які входили в сферу спільного бізнесу Крючкова і Порошенка. За даними ЗМІ, ключовою темою переговорів Юрія Буглака і Дмитра Крючкова була державна компанія "Центренерго", оскільки останній є кінцевим власником основних компаній-кредиторів "Центренерго". У той же час Юрій Буглак відмовився давати показання по суті, посилаючись на свій адвокатський статус, а Василь Лісовий взагалі став заперечувати факт відвідування офісу "Енергомережі".

Олександр Лисак також висловив здивування у зв'язку з тим, що в рамках даного кримінального провадження підозри пред'явлені екс-нардепу Крючкову, який не є державним чиновником. При цьому з матеріалів слідства НАБУ абсолютно виключені документи, які підтверджують участь в отриманні нелегальних доходів екс-президентом Порошенком, його найближчим оточенням і цілою низкою чиновників.

Нагадаємо, що в серпні відбудуться найближчі очні ставки екс-нардепа Дмитра Крючкова з екс-главою Адміністрації президента України Ігорем Райніним, бізнес-партнером Порошенка – народним депутатом Ігорем Кононенком і безпосередньо екс-президентом Петром Порошенком.