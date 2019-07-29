Комісія з журналістської етики висловила Авакову протест проти тиску на президента Академії української преси Іванова

Комісія журналістської етики (КЖЕ) опублікувала відкритий лист міністру МВС Арсену Авакову і главі Нацполіціі Сергію Князеву, в якому висловила рішучий протест проти грубого тиску органів слідства Національної поліції на журналіста, президента Академії української преси, професора і доктора філологічних наук Валерія Іванова. Текст листа опублікований на сайті КЖЕ.

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Уже третій місяць триває обурлива кампанія проти нашого колеги – родині професора Іванова арештовано доступ до банківських рахунків, у помешканні проведено обшук, а до авторитетних вітчизняних та міжнародних організацій слідчими спрямовуються запити, які мають на меті підірвати репутацію провідного науковця та громадського діяча.

Зокрема, на адресу Комісії журналістської етики також надійшов запит Головного слідчого управління Національної поліції України №1383/24/9/2-2019 щодо діяльності КЖЕ та взаємовідносин Комісії із Валерієм Івановим, який є членом нашої Комісії", - йдеться в листі.

Також уточнюється, що Комісія журналістської етики визнає право органів Національної поліції реагувати на можливі правопорушення і проводити досудові розслідування.

"Але досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42015000000002145 від 5.10.2015, стосується діяльності не Валерія Іванова, а рекламного бізнесу його дорослого сина – Дениса. Відповідно, слідчі органи не повинні здійснювати тиск та батьків, безуспішно намагаючись - уже ЧЕТВЕРТИЙ рік – розслідувати справу щодо незалежної економічної діяльності Дениса Іванова. Причому справа була закрита у 2017 р., а поновили її через три місяці після початку інформаційного проекту з розкриття можливих корупційних зв’язків у керівництві слідчого управління Національної поліції", - йдеться у відкритому листі.

Також автори послання нагадали, що ще в травні президент Академії української преси Валерій Іванов висловив публічний протест проти обшуків і слідчого свавілля щодо його сім'ї.

"Цей обшук проводили по ще одній справі, де звинувачували нашого колегу у зборі інформації про одного з керівників слідчого управління Національної поліції для здирництва та шантажу! Тоді нашого колегу підтримали Національна спілка журналістів України, авторитетні громадські діячі та національні медіа. Стурбованість щодо тиску на Валерія Іванова висловили і представники провідних громадських журналістських організацій, які входять до складу КЖЕ (крім НСЖУ також і Українська асоціація медіа бізнесу, Детектор Медіа, Інститут масової інформації, Центр прав людини ЗМІНА, Національна асоціація мовників), закордонні медіа (Дойче велле). Стурбованість висловило Посольство США в Україні. Але, на жаль, аргументована позиція громадськості свідомо ігнорується слідчими органами, доказом чому є надсилання запитів, які кидають тінь на доброчесну репутацію нашого колеги", - йдеться в листі.

Відзначається, що тиск на професора Іванова набув абсолютно нецивілізованої форми. Зокрема, через так звані "зливні" сайти публікувалися матеріали слідства, на публічні заходи за участю Іванова приходили провокатори.

"Комісія журналістської етики закликає керівництво МВС та Національної поліції уважно з’ясувати обставини, на які вказується у цьому листі, та захистити нашого колегу від необґрунтованих звинувачень та тиску. Валерій Іванов здобув незаперечне визнання серед журналістів та дипломатів за багаторічну навчальну діяльність та захист свободи слова в Україні, тому нинішній конфлікт є надзвичайно резонансною темою для ЗМІ", - йдеться в листі.