Обсяги розподіленого газу на Вінниччині у 2019 році зменшились на 18 %

За шість місяців поточного року обсяги розподілу природного газу АТ "Вінницягаз" склали понад 351 млн м куб. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяги споживання енергоресурсу на Вінниччині зменшились на 18 %.

65,7% поставленого газу в регіоні припадає на населення. У 2019 році побутовим споживачам АТ "Вінницягаз" розподілено майже 230,6 млн м куб. блакитного палива. Підприємства ТКЕ використали 66,8 млн м куб. газу (19 %), промислові споживачі - 44,5 млн м куб. (12,7 %), бюджетні установи та організації – 8,8 млн м куб. (2,5 %), релігійні організації – 0,28 млн м куб. (менше 1 %).

Від’ємна динаміка у споживанні природного газу спостерігається за всіма категоріями споживачів.

Так, споживання газу населенням зменшилось на 22,4 %. Промислові споживачі скоротили споживання на 22,7 %, на 16 % - релігійні організації, на 10 % - споживачі бюджетної сфери, більш як на 9 % - теплопостачальні компанії.

"Зменшення об’ємів розподілу природного газупов’язане із його здорожчанням, а також з погодними факторами. Відповідно зменшується й тарифна виручка підприємства, за рахунок якої забезпечуються операційні та інвестиційні потреби компанії", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

Компанія АТ "Вінницягаз" вітає кроки НКРЕКП по застосуванню європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу. Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи та витрати.

З вартості одного кубометра газу "Вінницягаз" за надання послуги з розподілу енергоресурсу отримує лише близько 10 %. Ці кошти спрямовуються на утримання газорозподільних мереж регіону, встановлення та ремонт індивідуальних лічильників, забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби тощо. Компанія обслуговує близько 17,5 тис. км газорозподільних мереж, майже 455 тис. споживачів газу Вінницької області. Діючий тариф на розподіл природного газу не покриває операційних та інвестиційних витрат підприємства та потребує невідкладного перегляду.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Вінницягаз" є розподіл природного газу. На сьогодні рівень газифікації Вінниччини становить 54 %. Природний газ отримують 450 тис. сімей і майже 4,8 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги розподілу становлять 781 978, 504 тис. кубометрів природного газу на рік. АТ "Вінницягаз" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 73 мільйони гривень.



