підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 липня 2019, понеділок, 15:37 12
Спорт 2019-07-29T17:00:02+03:00
Українські Новини
За дебют у суперважкій вазі Усик може заробити 1,2 мільйона доларів

За дебют у суперважкій вазі Усик може заробити 1,2 мільйона доларів

Олександр Усик
Олександр Усик

Гонорар абсолютного чемпіона світу Олександра Усика за вихід в ринг проти Карлоса Такама складе 1,2 мільйона доларів. Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання Такам за цей бій отримає 800 тисяч доларів.

Поєдинок проти камерунця Карлоса Такама повинен був відбутися в травні, але був перенесений через травму Усика.

Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відбудеться 12 або 19 жовтня у Чикаго у мультифункціональній Wintrust Arena, яка була відкрита в 2017 році і вміщує 10 387 глядачів.

Чикаго було обрано місцем проведення бою в тому числі тому, що тут традиційно активна українська діаспора. В районі Чикаго Ukranian Village (Українська село) проживає близько 125 тисяч етнічних українців, які говорять переважно українською мовою.

Всього в штаті Іллінойс проживає близько 200 000 етнічних українців.

Як повідомляли Українські Новини, Усик вирішив відмовитися від бою з росіянином Лебедєвим, тому що вирішив перейти в суперважку вагову категорію.

Раніше британський боксер після поразки в бою з Усиком оголосив про завершення кар'єри.

Більше новин про: Бокс Олександр Усик Суперважка вага

Архів
Новини
Комісія з журналістської етики висловила Авакову протест проти тиску на президента Академії української преси Іванова 16:40
Трьох патрульних будуть судити за безпідставне застосування сили при затриманні 16:12
Коболєв підтвердив наявність конфлікту в правлінні "Нафтогазу" 16:06
Данильченка перепризначили прокурором Харківської області 15:45
За дебют у суперважкій вазі Усик може заробити 1,2 мільйона доларів 15:37
більше новин
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов 12:57
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok