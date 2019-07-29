За дебют у суперважкій вазі Усик може заробити 1,2 мільйона доларів

Гонорар абсолютного чемпіона світу Олександра Усика за вихід в ринг проти Карлоса Такама складе 1,2 мільйона доларів. Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання Такам за цей бій отримає 800 тисяч доларів.



Поєдинок проти камерунця Карлоса Такама повинен був відбутися в травні, але був перенесений через травму Усика.

Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відбудеться 12 або 19 жовтня у Чикаго у мультифункціональній Wintrust Arena, яка була відкрита в 2017 році і вміщує 10 387 глядачів.

Чикаго було обрано місцем проведення бою в тому числі тому, що тут традиційно активна українська діаспора. В районі Чикаго Ukranian Village (Українська село) проживає близько 125 тисяч етнічних українців, які говорять переважно українською мовою.



Всього в штаті Іллінойс проживає близько 200 000 етнічних українців.



Як повідомляли Українські Новини, Усик вирішив відмовитися від бою з росіянином Лебедєвим, тому що вирішив перейти в суперважку вагову категорію.



Раніше британський боксер після поразки в бою з Усиком оголосив про завершення кар'єри.