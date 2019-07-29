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29 липня 2019, понеділок, 15:14 222
Суспільство 2019-07-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
Roshen збудував житло для військовослужбовців у Калинівці

Roshen збудував житло для військовослужбовців у Калинівці

У військовій частині в Калинівці, що на Вінниччині, відбулося відкриття будинку для військовослужбовців за контрактом. Це житло збудувала корпорація Roshen, інвестувавши майже 40 мільйонів гривень, а житимуть тут військовослужбовці, які забезпечують боєготовність 48-го арсеналу.

Казармою це житло можна назвати умовно. Це - комфортабельний двоповерховий будинок, на 16 квартир, загальною площею 1200 метрів квадратних. Від початку планування будівництва і до його здачі минуло лише 5 місяців. Незважаючи на це – усі помешкання здаються "під ключ".

 (фото Ярослава Зоріна, АрміяInform)

Усі квартири мебльовані шафами та шафами-купе в кожній кімнаті та прихожій, кухонними гарнітурами з вбудованою технікою GORENJE, до складу якої входять електричні варочна поверхня, духовка, посудомийна машина та витяжка.  Також кожна квартири укомплектована холодильником. Санвузли обладнані всією сантехнікою, бойлерами на 80-100 л., пральними машинами, дзеркалами і навіть тримачами туалетного.

Майбутнім пожильцям залишиться лише внести до квартир свої речі та розставити їх по місцям.

При будівництві багато уваги приділили енергозбереженню: стіни складені з газоблоку товщиною 400 мм, утеплені мінеральною ватою; горищне перекриття утеплене пінопластом, який захищений цементно-піщаною армованою стяжкою; підвальне перекриття також утеплили. Також встановлено вікна з двокамерними енергозберігаючими склопакетами; перекриття в домі пустотні залізобетонні з вирівнюючою стяжкою.

-Такого житла нам не вистачало під час надзвичайної ситуації у 2017 році,- відмітив командир військової частини полковник Микола Батюк. – Якби військовослужбовці жили на території військової частини, їхнє реагування на ту ситуацію було б оперативнішим, а збитки меншими. Соціальний проект, який реалізувала корпорація Roshen, -  свідчення небайдужого ставлення до проблем військовослужбовців, Збройних Сил України.

- Коли в Україну прийшла війна, вся країна зрозуміла наскільки важлива армія для держави. З відомих причин держава на той час не змогла в повній мірі  надати своїм захисникам належне забезпечення, саме тому наша компанія з самого початку війни на Сході України разом з усією країною долучилась до забезпечення і підтримки української армії - зауважила директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Roshen, Ірина Пономаренко. - Це будинок, де військові мають відчувати тепло, після важкої і відповідальної роботи. Люди, які визначили для себе пріоритетом захист своєї країни та служіння українському народові, мають жити у належних умовах.

Загальний бюджет будівництва та облаштування житлового  будинку  для військовослужбовців площею 1200 кв. м в Калинівці становить 37 211 998 грн.

Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту. Аналогічний житловий будинок Корпорація  збудувала і передала військовим Збройних сил України у 2014 році. Перший затишний двоповерховий будинок  Roshen збудував під Броварами, на Київщині,  для сімей військовослужбовців, яких передислокували із Криму. Він розташований поруч із військовою частиною.
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