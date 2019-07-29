Директор з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитро Таранчук: На сьогоднішній день "Фармак" єдиний законний власник бренду "Корвалол"

Директор з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитро Таранчук: На сьогоднішній день "Фармак" єдиний законний в

Директор по правовому забезпеченню великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" Дмитро Таранчук зазначає, що на сьогоднішній день "Фармак" є єдиним законним власником знака для товарів і послуг "Корвалол".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Голос України".

"На сьогоднішній день "Фармак" єдиний законний власник знака для товарів і послуг "Корвалол" і використовувати це найменування в будь-якому поєднанні з іншими словами, в тому числі з латинським написанням, буде вважатися порушенням виняткових немайнових прав "Фармака"", - сказав він.

За словами Таранчука, в судах зараз йде розгляд справи щодо захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".

Зокрема, фармакологічна компанія "Дарниця" має зареєстрований знак "Корвалол-Дарниця" та препарат під даним торговим знаком реалізується на ринку України, чим вона порушує права компанії "Фармак" .

Таранчук зазначив, що 19 липня 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак" за станом на 1 грудня 2002 року.

У серпні 2017 року "Фармак" звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економіки та фармкомпанії "Дарниця" про визнання недійсною реєстрації знака для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" на підставі даного рішення Апеляційної палати Мінекономіки.

Компанія "Дарниця" в свою чергу звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення Апеляційної палати Мінекономіки про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні на ім'я "Фармака".

"Постановою Великої палати Верховного Суду від 25 червня 2019 року прийнято рішення про скасування судових рішень першої та апеляційної інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції ... У той же час скасування постанови апеляційної інстанції, якою було скасовано рішення Апеляційної палати Мінекономіки про визнання позначення "Корвалол Corvalolum "добре відомим, означає, що вищевказане рішення Апеляційної палати є чинним для всіх суб'єктів правовідносин і зберігає за правовласником добре відомого знака "Корвалол Corvalolum" всі права, передбачені чинним законодавством України", - зазначив Таранчук.

Він зазначив, що "Фармак" не припиняє захист прав на позначення "Корвалол Corvalolum" і продовжує здійснювати заходи судового захисту в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня Верховний суд підтвердив заборону фармкомпанії "Здоров'я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я".

В 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.