Україна у ТОП-20 найбільш небезпечних країн для жінок-туристок, - Forbes

Журналісти Ашер і Лірик Фергюссон, які пишуть про безпеку подорожей, склали індекс загроз для жінок. У нього потрапили країни з найвищими ризиками. Про це повідомляє Forbes.

Як пише Forbes, подружжя оцінило всього 50 країн, популярних серед міжнародних туристів. Вони врахували вісім чинників: безпека для жінок на вулицях, рівень умисних вбивств, сексуального насильства, інтимного насильства з боку партнерів, юридичної дискримінації, а також врахували індекс гендерної нерівності та насильства проти жінок.



Дані були взяті з Gallup World Poll і Equal Measures 2030 від організації Gender Advocates Data Hub.



Україна опинилася в рейтингу найнебезпечніших країн для жінок, які подорожують самі, на 20-му місці. Вона розмістилася відразу після США.



"Україна – шоста в рейтингу через погану вуличну безпеку. Вона також нижче середнього рівня в оцінках гендерної нерівності. Українці не вважають гендерну дискримінацію на робочому місці серйозною проблемою", - зазначили автори рейтингу.



Росія опинилася в трійці найгірших країн для туристок через високий рівень умисних вбивств та сексуального насильства.



"Ця красива країна з любов'ю до горілки також погано себе показала у низці категорій. Зокрема, вона дев'ята найгірша країна в світі юридичної дискримінації жінок", - зазначили автори.



На другому місці виявилася Бразилія. А першість серед найгірших дісталося Південно-Африканській Республіці через поганий стан вуличної безпеки і ряду інших факторів.



Найбезпечнішою країною для жінок, які подорожують в самоті, названо Іспанію.

Також в п'ятірку кращих увійшли Швейцарія, Австрія, Ірландія і Сінгапур.



Нагадаємо, в 2019 році найбагатшою людиною за версією Forbes став засновник Amazon.



Також за версією Forbes Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером.