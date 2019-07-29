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29 липня 2019, понеділок, 15:06 21
Lifestyle 2019-07-29T17:00:03+03:00
Українські Новини
Україна у ТОП-20 найбільш небезпечних країн для жінок-туристок, - Forbes

Україна у ТОП-20 найбільш небезпечних країн для жінок-туристок, - Forbes

Київ. Фото: ti-ukraine.org
Київ. Фото: ti-ukraine.org

Журналісти Ашер і Лірик Фергюссон, які пишуть про безпеку подорожей, склали індекс загроз для жінок. У нього потрапили країни з найвищими ризиками. Про це повідомляє Forbes.

Як пише Forbes, подружжя оцінило всього 50 країн, популярних серед міжнародних туристів. Вони врахували вісім чинників: безпека для жінок на вулицях, рівень умисних вбивств, сексуального насильства, інтимного насильства з боку партнерів, юридичної дискримінації, а також врахували індекс гендерної нерівності та насильства проти жінок.

Дані були взяті з Gallup World Poll і Equal Measures 2030 від організації Gender Advocates Data Hub.

Україна опинилася в рейтингу найнебезпечніших країн для жінок, які подорожують самі, на 20-му місці. Вона розмістилася відразу після США.

"Україна – шоста в рейтингу через погану вуличну безпеку. Вона також нижче середнього рівня в оцінках гендерної нерівності. Українці не вважають гендерну дискримінацію на робочому місці серйозною проблемою", - зазначили автори рейтингу.

Росія опинилася в трійці найгірших країн для туристок через високий рівень умисних вбивств та сексуального насильства.

"Ця красива країна з любов'ю до горілки також погано себе показала у низці категорій. Зокрема, вона дев'ята найгірша країна в світі юридичної дискримінації жінок", - зазначили автори.

На другому місці виявилася Бразилія. А першість серед найгірших дісталося Південно-Африканській Республіці через поганий стан вуличної безпеки і ряду інших факторів.

Найбезпечнішою країною для жінок, які подорожують в самоті, названо Іспанію.

Також в п'ятірку кращих увійшли Швейцарія, Австрія, Ірландія і Сінгапур.

Нагадаємо, в 2019 році найбагатшою людиною за версією Forbes став засновник Amazon.

Також за версією Forbes Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером.

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