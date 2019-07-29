Інвестори просять Президента взяти під особистий контроль проблему розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії

Іноземні інвестори просять Володимира Зеленського взяти під особистий контроль ситуацію з розрахунками з виробниками електроенергії з альтернативних джерел та попереджають про можливу кризу в галузі відновлюваної енергетики в разі невчасного реагування з боку влади України. Про це йдеться у зверненні голови Ради Європейсько-українського енергетичного агентства Матса Лундіна до Президента України.

В зверненні зазначається, що через рішення Окружного адмінсуду міста Києва, яким було призупинено дію постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів ДП "НЕК "Укренерго", держпідприємство не в змозі забезпечувати сплату "Гарантованому покупцю" компенсацію між "зеленим" тарифом та ціною продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, на ринку "на добу наперед", що в свою чергу матиме негативний вплив на розрахунки з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

"Такий стан речей дестабілізує ситуацію в частині розрахунків, оскільки призводить до порушення прав діючих виробників електричної енергії з альтернативних джерел, котрим Україна на рівні закону надала гарантії викупу та оплати за "зеленим" тарифом всього обсягу виробленої електричної енергії. Невчасне реагування на ситуацію, що склалась, призведе до кризи в енергетичному секторі", - попереджає автор звернення.

Він також звертає увагу, що зволікання з реакцією на ситуацію з боку української влади загрожує припиненням фінансування енергопроектів міжнародними кредитними установами та зупинкою реалізації вже розпочатих проектів.

"На сьогодні завершується впровадження угод про фінансування з українськими та міжнародними кредитними установами, включаючи Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD) та Корпорацію закордонних приватних інвестицій уряду США (OPIC), для будівництва електростанцій, що працюють на ВДЕ, встановленою потужністю більше ніж 500 МВт та вартістю в кілька сотень мільйонів Євро. Реальним є ризик, що без швидких та переконливих сигналів з боку Адміністрації Президента, нового Уряду та нового Парламенту такі кредитні установи припинять фінансування - тим самим загрожуючи не лише довгостроковому розвитку всього енергетичного сектору в Україні, а й конкретним проектам, які вже реалізуються", - наголошується у зверненні.

На думку автора звернення, нинішня ситуація суттєво ускладнює здатність багатьох виробників "зеленої" енергії виконати свої зобов’язання перед українськими та міжнародними кредитними установами, що погіршить довіру до України та стане негативним сигналам іноземним інвесторам.

"Будь-які перешкоди, пов’язані з виплатою кредитів через невиконання державою своїх зобов'язань надішлють дуже негативний сигнал для інвестиційного клімату і поставлять під загрозу інвестиції, необхідні для реалізації енергетичної стратегії України до 2035 року, синхронізації з ENTSO-E та зміцнення взаємозв'язків з європейською енергетичною системою, розвитку ринку балансуючих та допоміжних послуг, а також створять загрозу виконання реформ, передбачених 3-м Енергетичним Пакетом ЄС, який є частиною зобов'язань Угоди про Асоціацію", - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов (№954 та №955 від 7 червня 2019 року), які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Призупинення дії зазначених постанов НКРЕКП суттєво ускладнює розрахунки із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.