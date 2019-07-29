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29 липня 2019, понеділок, 13:13 12
Економіка 2019-07-29T15:00:03+03:00
Українські Новини
За 5 місяців "Інтерпайп" Віктора Пінчука експортувала в Росію колеса та труби на 1 млрд гривень

За 5 місяців "Інтерпайп" Віктора Пінчука експортувала в Росію колеса та труби на 1 млрд гривень

Тільки за 5 місяців 2019 року компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука експортувала в Росію труби і колеса на загальну суму більше 1 мільярда гривень. Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми.

За даними журналістів на митниці, з січня по травень 2019 року "Інтерпайп" експортувала в РФ труби і колеса на загальну суму близько 1 мільярда 360 тисяч гривень.

"Якщо говорити про основний бізнес Пінчука, то зараз він почувається набагато краще, ніж кілька років тому, в розпал української кризи, яка була викликана геополітичними чинниками.

У нього більш або менш відновлюється виробництво основної продукції — труб і коліс. В тому числі, налагоджуються постачання труб і коліс в Росію", — пояснив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

"Росія, очевидно, була дуже важливим ринком для Пінчука в кінці нульових, коли "Інтерпайп" постачав значну частину продукції російським компаніям. На ринку коліс він в принципі свою частку зберіг. Росія купує приблизно до 50 відсотків його колісної продукції", — додав він.

Наголошується, що в листопаді 2018 року Пінчук потрапив під санкції Росії. Він опинився у списку осіб, щодо яких у цій країні передбачено заморожування грошових вкладів, цінних паперів, майна і заборона на виведення капіталу за межі Росії.

У той же час, бізнес ці санкції, схоже, не чіпали, йдеться в розслідуванні.

"Наскільки ми бачимо, та ж продаж залізничних коліс — вона триває. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція поставляється, наскільки ми можемо бачити. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, вони не сильно зачепили саме бізнес Пінчука", — заявив Паращій.

Євразійська економічна комісія тимчасово призупинила дію антидемпінгового мита на українські сталеві суцільнокатані колеса в розмірі 34,22%.

Основним постачальником коліс у країни ЄЕК є компанія "Інтерпайп". За даними ЄЕК, на нього припадає понад 90% імпорту залізничних коліс у країни ЄАЕС.

"Інтерпайп" — українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

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