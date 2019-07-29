Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України

Послуги високошвидкісного мобільного інтернету від Київстар доступні у 6609 населених пунктах

Київстар збільшив територію зв’язку 4G у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Херсонській областях. Так, швидкісний мобільний інтернет з’явився в 69 населених пунктах, зокрема Ківерці, Радомишль, Брусилів, Драгово, Золотарьово, Старий Самбір, Новотроїцьке та ін. Про це йдеться в повідомленні компанії.

На сьогодні мережа 4G Київстар працює в 6609 великих і малих містах і селищах, де проживає 28,5 млн осіб, або 68,6% населення України.

Можливостями 4G зв’язку вже скористалось майже 6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі у 1 кварталі 2019 року досягли 219 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому.

Щоб надавати абонентам мобільний інтернет високої якості, Київстар збудував найбільшу мережу мобільного зв’язку – більше 26 тисяч базових станцій, а також використовує найбільшу кількість радіо частот. За 2018 рік і 1 кв 2019 року компанія інвестувала у розвиток нових технологій зв’язку понад 8 млрд грн. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх мобільних операторів України. Такі дані наводяться у дослідженні за 2018 рік міжнародної компанії Ookla.

Щоб користуватись 4G абоненту необхідно мати смартфон, що підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.