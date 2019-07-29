підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 липня 2019, понеділок, 12:59 189 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-07-29T15:15:03+03:00
Українські Новини
Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України

Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України

Послуги високошвидкісного мобільного інтернету від Київстар доступні у 6609 населених пунктах

Київстар збільшив територію зв’язку 4G у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Херсонській областях. Так, швидкісний мобільний інтернет з’явився в 69 населених пунктах, зокрема Ківерці, Радомишль, Брусилів,  Драгово, Золотарьово, Старий Самбір, Новотроїцьке та ін. Про це йдеться в повідомленні компанії.

На сьогодні мережа 4G Київстар працює в 6609 великих і малих містах і селищах,  де проживає  28,5 млн осіб, або 68,6% населення України.

Можливостями 4G зв’язку вже скористалось майже 6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі у 1 кварталі 2019 року досягли 219 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому.  

Щоб надавати абонентам мобільний інтернет високої якості, Київстар збудував найбільшу мережу мобільного зв’язку – більше 26 тисяч базових станцій, а також використовує найбільшу кількість радіо частот. За 2018 рік і 1 кв 2019 року компанія інвестувала у розвиток нових технологій зв’язку понад 8 млрд грн. Нагадаємо, що в мережі Київстар середня швидкість мобільного інтернету найвища з-поміж усіх  мобільних операторів України. Такі  дані наводяться у дослідженні за 2018 рік міжнародної компанії Ookla.

Щоб користуватись 4G абоненту необхідно мати смартфон, що підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно, у будь-якому з магазинів Київстар.
Архів
Новини
Директор з правового забезпечення АТ "Фармак" Дмитро Таранчук: На сьогоднішній день "Фармак" єдиний законний власник бренду "Корвалол" 15:08
Україна у ТОП-20 найбільш небезпечних країн для жінок-туристок, - Forbes 15:06
В Одесі нацгвардієць вистрілив собі в голову в суді, - ЗМІ 14:59
Інвестори просять Президента взяти під особистий контроль проблему розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії 14:51
Ціну на електроенергію можна знизити мінімум на 10%, - Герус 14:50
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok