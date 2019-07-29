Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов

Системна робота в інтересах виборців округу забезпечила Олесю Довгому чесну перемогу на виборах і переобрання народним депутатом у 102-му виборчому окрузі в Кіровоградській області. Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав політичний оглядач Дмитро Тузов.

"На Кіровоградщині переміг Олесь Довгий. З нетиповим результатом. Він "переграв" представника "Слуги народу" з результатом 40,92% на 28,05%. Опонент Довгого "від Зе" визнав у ФБ "чесну перемогу діючого депутата, без роздачі грошей і гречки". Факт чесної перемоги у даному випадку, думаю, важливіший самої перемоги", - зазначив Тузов.

На його думку, чесну перемогу Довгому на виборах забезпечила його послідовна робота в інтересах округу як народного депутата.

"Довгий постійно особисто зустрічався з людьми, на відміну від більшості його конкурентів", "до нього можна було звернутись з питанням чи проблемою, він допомагав, вирішував, й не лише перед виборами". Отже, системна робота на окрузі перемогла "телек", - вважає політичний оглядач.

Як повідомлялося, на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі №102 переміг народний депутат Олесь Довгий. За нього проголосували близько 29 тис. виборців, що майже на 9 тис. голосів більше, ніж отримав представник президентської партії "Слуга народу" Артем Петрощук. Решта 15 кандидатів отримали менше 5% підтримки.