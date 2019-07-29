підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
ONLINE
29.07.19 13:00 Пресс-конференция: Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка

29 липня 2019, понеділок, 12:57 369
Вибори 2019-07-29T12:57:31+03:00
Українські Новини
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов

Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов

Системна робота в інтересах виборців округу забезпечила Олесю Довгому чесну перемогу на виборах і переобрання народним депутатом у 102-му виборчому окрузі в Кіровоградській області. Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав політичний оглядач Дмитро Тузов.

"На Кіровоградщині переміг Олесь Довгий. З нетиповим результатом. Він "переграв" представника "Слуги народу" з результатом 40,92% на 28,05%. Опонент Довгого "від Зе" визнав у ФБ "чесну перемогу діючого депутата, без роздачі грошей і гречки". Факт чесної перемоги у даному випадку, думаю, важливіший самої перемоги", - зазначив Тузов.

На його думку, чесну перемогу Довгому на виборах забезпечила його послідовна робота в інтересах округу як народного депутата.

"Довгий постійно особисто зустрічався з людьми, на відміну від більшості його конкурентів", "до нього можна було звернутись з питанням чи проблемою, він допомагав, вирішував, й не лише перед виборами". Отже, системна робота на окрузі перемогла "телек", - вважає політичний оглядач.

Як повідомлялося, на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі №102 переміг народний депутат Олесь Довгий. За нього проголосували близько 29 тис. виборців, що майже на 9 тис. голосів більше, ніж отримав представник президентської партії "Слуга народу" Артем Петрощук. Решта 15 кандидатів отримали менше 5% підтримки.

Більше новин про: Олесь Довгий Вибори до Верховної Ради Дмитро Тузов

Архів
Новини
Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет 13:00
Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України 12:59 Прес-реліз
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов 12:57
Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ 12:55
Колишній глава Служби Держохорони Гелетей після відставки купив Gelandewagen за 3,7 млн грн 12:52
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Кошенята. Скріншот:
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії 23:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok