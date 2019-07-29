підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
ONLINE
29.07.19 13:00 Пресс-конференция: Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка

29 липня 2019, понеділок, 12:46 8 Прес-реліз
Економіка 2019-07-29T13:00:11+03:00
Українські Новини
"Рівнегаз" продовжує безкоштовно встановлювати індивідуальні лічильники газу

"Рівнегаз" продовжує безкоштовно встановлювати індивідуальні лічильники газу

Рівнегаз. Фото: rv.104.ua
Рівнегаз. Фото: rv.104.ua

Понад 2,2 тисячі індивідуальних лічильників планує безкоштовно встановити АТ "Рівнегаз" до кінця року. Наразі 99% споживачів області мають прилади обліку.

Цього року індивідуальними лічильниками газу оснащуються помешкання, в яких встановлені тільки газові плити для приготування їжі та відсутній будинковий лічильник. Безкоштовне встановлення лічильників здійснюється відповідно до інвестиційної програми, яку щорічно затверджує НКРЕКП.

"Ми не можемо поставити індивідуальний лічильник абоненту, який вже забезпечений будинковим обліком, а саме від таких споживачів надходить найбільше заяв", – розповідає директор комерційний АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький. - Складність монтажу приладів обліку також полягає в тому, що для того, щоб встановити всього декілька лічильників необхідно припинити газопостачання у всьому стояку. А відновити його можна тільки після повного обстеження всіх квартир".

Абонентам, які були відсутні вдома в час встановлення приладів обліку,  варто звернутися до центру обслуговування клієнтів із письмовою заявою на встановлення лічильника. Нагадаємо, монтаж лічильників відбувається згідно із Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

"Водночас через занижені норми споживання окремі абоненти відмовляються від встановлення індивідуальних лічильників у квартирі. Тому, - говорить Віктор Осницький, -  процес  облаштування значно сповільнився". З початку року в області встановлено лише 309 побутових газових лічильники. Тих абонентів, які відмовляються від встановлення приладів обліку переводять на граничні обсяги споживання. За останні два місяці цей непопулярний метод був застосований до 27 споживачів газу.
Архів
Новини
Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет 13:00
Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України 12:59 Прес-реліз
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов 12:57
Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ 12:55
Колишній глава Служби Держохорони Гелетей після відставки купив Gelandewagen за 3,7 млн грн 12:52
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Кошенята. Скріншот:
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії 23:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok