Жителі Одеської області розкритикували кандидатуру Болдіна на посаду губернатора, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський продовжує кадрові перестановки на місцях. Глава опублікував на фейсбук-сторінці пост з п'ятьма претендентами на посаду глави Одеської облдержадміністрації, запропонувавши користувачам онлайн-голосування, інформує портал kp.ua.

У списку керівник громадської організації "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів" Андрій Андрейчик, активістка і засновниця "Відкритої європейської школи" Тетяна Петракевич, депутат Одеської міськради, засновниця БФ "Французький бульвар" Ольга Квасницька, бізнесмен і інвестор Максим Куций, а також скандальний соратник і адвокат Едуарда Гурвіца під час перебування мером Одеси Максим Болдін.

На кандидатів більшість користувачів відреагували неоднозначно: це люди або без професійного бекграунду, або, навпаки, з багатим політичним минулим і сумнівними зв'язками.

Але найбільший резонанс викликала кандидатура Максима Болдіна, пише одеське видання Спостерігач.

"Максим Болдін - взагалі не варіант. Тут навіть думати нема чого. Звичайно, якщо є бажання попрощатися зі своєю власністю і грошима з бюджету, цей буде найкращою кандидатурою", - пише користувач Давид Гоцман.

Анжеліка Воінська, в свою чергу, нагадала, що Болдін керував юридичним департаментом Одеської міськради - його називали "юристом Гурвіца". Був одним з фігурантів "справи Смоляра".

"Тих, хто був біля "годівниці" спочатку треба люструвати", - пише Владислав Побережний.

Видання нагадує, що по "справі Смоляра" Болдіна звинувачували у привласненні майна і розтраті - саме він, будучи заступником начальника юридичного департаменту мерії, підписав документи про передачу 23 будівель в центрі Одессиа в обмін на один будинок на Верстатобудівній.

За даними ЗМІ, Болдін був тісно пов'язаний з колишнім мером Одеси Едуардом Гурвіцем. І брав безпосередню участь у багатьох схемах по розкраданню міського майна і коштів.