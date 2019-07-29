Глава Ковпаківського райсуду Сум Чорнобай помер у спортзалі

Голова Ковпаківського районного суду Сум Олег Чорнобай помер.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"27 липня 2019 на 50-му році зупинилося серце життєрадісної, чуйної людини, високопрофесійного судді, мудрого і виваженого керівника, надійного колеги і щирого друга - голови Ковпаківського районного суду міста Суми Чорнобая Олега Івановича", - сказано в ньому.

Зазначається, що Чорнобай був визнаним авторитетом у суддівському співтоваристві, справедливим і принциповим суддею, чесною і порядною людиною.

Причина смерті голови суду не уточнюється.

За даними ЗМІ, Чорнобай помер під час занять у спортивному клубі "Бетон" у Сумах.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2017 році Чорнобай брав участь в конкурсі в новий Верховний Суд.

Громадська рада доброчесності наклала вето на його обрання, мотивуючи це тим, що кандидат останні кілька років користувався за дорученням 7 автомобілями.

При цьому більшість дорогих машин йому було надано тещею-пенсіонеркою.

Також громадські працівники вважали, що Чорнобай незаконно 4 рази поспіль обирався головою Ковпаківського суду, хоча законодавство забороняє займати відповідну посаду більш як 2 рази.