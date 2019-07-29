підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
ONLINE
29.07.19 13:00 Пресс-конференция: Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка

29 липня 2019, понеділок, 11:13 37
Суспільство 2019-07-29T13:00:04+03:00
Українські Новини
Глава Ковпаківського райсуду Сум Чорнобай помер у спортзалі

Глава Ковпаківського райсуду Сум Чорнобай помер у спортзалі

Голова Ковпаківського районного суду Сум Олег Чорнобай помер.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"27 липня 2019 на 50-му році зупинилося серце життєрадісної, чуйної людини, високопрофесійного судді, мудрого і виваженого керівника, надійного колеги і щирого друга - голови Ковпаківського районного суду міста Суми Чорнобая Олега Івановича", - сказано в ньому.

Зазначається, що Чорнобай був визнаним авторитетом у суддівському співтоваристві, справедливим і принциповим суддею, чесною і порядною людиною.

Причина смерті голови суду не уточнюється.

За даними ЗМІ, Чорнобай помер під час занять у спортивному клубі "Бетон" у Сумах.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2017 році Чорнобай брав участь в конкурсі в новий Верховний Суд.

Громадська рада доброчесності наклала вето на його обрання, мотивуючи це тим, що кандидат останні кілька років користувався за дорученням 7 автомобілями.

При цьому більшість дорогих машин йому було надано тещею-пенсіонеркою.

Також громадські працівники вважали, що Чорнобай незаконно 4 рази поспіль обирався головою Ковпаківського суду, хоча законодавство забороняє займати відповідну посаду більш як 2 рази.

Більше новин про: Смерть Олег Чорнобай

Архів
Новини
Макрофінансова стабільність України під загрозою, - монетарний комітет 13:00
Київстар збільшив територію 4G ще у восьми областях України 12:59 Прес-реліз
Довгому вдалося отримати перемогу завдяки системній роботі в окрузі, - Тузов 12:57
Зеленський призначив позаштатним радником гендиректора телеканалу СТБ 12:55
Колишній глава Служби Держохорони Гелетей після відставки купив Gelandewagen за 3,7 млн грн 12:52
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Кандидата від "Слуги народу" на 207 окрузі зареєстрували незаконно, - ЗМІ 16:27 Документ
Гарантований покупець позивається до "Укренерго" на 1,58 млрд гривень 10:41
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
У НАБУ текст по-де*льному написаний, - Вовк про обшуки в його суді 21:00
Кошенята. Скріншот:
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії 23:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok