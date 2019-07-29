30.07.19 12:00 Круглий стіл: "Фінансова грамотність для дітей: практики та перспективи"

30 липня 2019 року, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Фінансова грамотність для дітей: практики та перспективи".

Під час якого будуть проаналізовані успішні приклади навчальних курсів, наявні методичні розробки з цієї тематики, шляхи ефективного впровадження навчання.

Сьогодення складно уявити без фінансів. Фактично вони забезпечують функціонування переважної більшості процесів, які відбуваються в суспільстві. Чимало фахівців у сфері освіти вважають, що вивчення основ фінансової грамотності повинно розпочинатися ще зі шкільного віку.

В ігровій формі (за допомогою інформаційних технологій) можна зацікавити дітей і прищепити методи безпечної фінансової поведінки. Це не лише формуватиме податкову культуру громадян, але й дозволить ефективніше використовувати власні кошти в майбутньому.

Олексій Кавилін (начальник Головного управління ДФС у Київській області) виступив з ініціативою розробити та застосовувати у навчанні новітні підходи, які включатимуть сучасні ІТ-програми фінансової грамотності для маленьких громадян України.

До реалізації даної пропозиції долучилась ГО "Інститут податкових реформ". Вже відбувся мітап "Перспективи запровадження ІТ-програм фінансової грамотності для маленьких громадян", на якому пройшло перше обговорення (в рамках ініціативи) за участі педагогів та батьків.

До участі у заході запрошено: представників Міністерства освіти і науки України, експертів з розробки освітніх програм, представників Головного управління ДФС у Київській області, журналістів, педагогів, представників тренінгових закладів, вихователів, дитячих психологів, працівників Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, представників Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ІТ-спеціалістів, представників малого і середнього бізнесу.

Місце проведення: прес-центр ІнА "Українські Новини" (адреса: вул. Еспланадна, буд. 20, м. Київ, поряд зі станцією метро "Палац спорту").

Очікувана тривалість: 2 години.

Підтвердити участь або отримати більш детальну інформацію можна за телефоном (067)-539-00-27 або надіславши запит на електронну адресу: ngo.ipr@gmail.com