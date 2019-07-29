У Каліфорнії стався масовий розстріл на фестивалі вуличної їжі, мінімум 11 загиблих

В останній день фестивалю вуличної їжі в місті Гілрой (Каліфорнія) 29 липня сталася стрілянина, в ході якої загинули як мінімум 11 людей, а 12 були поранені. Попередньо, є двоє підозрюваних, повідомляє Reuters.\r\nОчевидці розмістили в соціальних мережах відео, на якому видно людей, які розбігалися, у спробах сховатися від пострілів.\r\nНаразі один підозрюваний у відкритті стрільби перебуває під вартою, проте поліція розслідує участь другого стрільця.\r\nЗараз майданчики фестивалю безлюдні, проте наповнені аварійками і поліцейськими машинами.\r\nНа інцидент відреагував президент США Дональд Трамп.\r\n"Будьте обережні і в безпеці!", - написав Трамп у Twitter.\r\nГубернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що його відомство уважно стежить за ситуацією.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Філадельфії чоловік на авто навмисно в'їхав у натовп. Раніше в головному офісі YouTube у Каліфорнії сталася стрілянина.\r\nКрім того, в Санта-Барбарі в селевих потоках знайшли 15 трупів.