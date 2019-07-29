Таргани виробили імунітет до отрут і захоплюють Землю: як вивести комах

Вчені досліджували здатність тарганів не тільки звикати до отруйних хімікатів, але і передавати набутий імунітет своєму потомству, повідомляє "ВВС Україна".

Таргани вже століттями дошкуляють людям. Одна самка за рік може дати потомство до 300 личинок. Дуже швидко кількість тарганів може зрости до 300 тисяч.

Дезинсектори застосовують суміш різних хімічних речовин, щоб виводити комах, але таргани вдосконалюють стійкість до інсектицидів, призначених для їх знищення.

Так, комахи з підвищеним імунітетом передають його своїм нащадкам.

Єдине, що можна їм протиставити - комбінувати методи.

Ефективно діють липкі пастки і чищення пилососом, але також важливо обмежити доступ тарганів до їжі, а особливо - до корму для домашніх тварин.

Крім того, утримання домівки в чистоті утримує збільшення кількості тарганів.

Як повідомляли Українські Новини, вчені виявили в бурштині отруйних тарганів, які жили за динозаврів. Також бельгійські вчені з'ясували, що у тарганів є особистісні характеристики.

Тим часом у Сан-Франциско пропонують лікувати нещасне кохання тарганами.