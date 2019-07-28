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28 липня 2019, неділя, 22:13 12
Азія 2019-07-29T00:00:03+03:00
Українські Новини
У Китаї зійшов на село гігантський зсув: десятки загиблих

У Китаї зійшов на село гігантський зсув: десятки загиблих

У Китаї стався гігантський зсув, в результаті якого загинули 36 осіб. Густі потоки бруду обрушилися на село Пинди, що на південному заході країни. Зсув накрив більше 20 будинків. Про це повідомляє Al jazeera.

Рятувальники намагалися розкопати людей, які опинилися в пастці. Крім того, щонайменше 15 людей вважаються зниклими без вести.

Серед загиблих двоє дітей, а також мати з дитиною. Відомо, що близько 40 осіб вдалося врятувати.

У місцевій школі створили центр швидкої медичної допомоги, а на пошуково-рятувальні роботи уряд виділив 4,35 млн доларів.

Нагадаємо, що в Індонезії обвал на шахті золотошукачів заблокував 60 осіб.

В Перу 15 осіб загинули від зсуву у час весільних танців.

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