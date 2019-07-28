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28 липня 2019, неділя, 20:40 7
Економіка 2019-07-28T21:00:02+03:00
Українські Новини
ЗТМК працює в нормальному режимі, позаштатна ситуація повністю ліквідована

ЗТМК працює в нормальному режимі, позаштатна ситуація повністю ліквідована

28 липня о 09:30 на ТОВ "ЗТМК" в цеху №7 стався протоку невеликої кількості тетрахлориду титану на робочу площадку. Про це повідомляє прес-служба заводу.

Згідно із затвердженим на підприємстві планом ліквідації аварійних ситуацій, співробітниками ЗТМК була викликана спеціальна об'єктова служба МНС, яка спільно з аварійно-рятувальною службою ЗТМК протягом години повністю ліквідувала протоку.

В результаті події ніхто не постраждав.

На поточний момент підприємство працює в штатному режимі. Будь-які загрози для населення або екологічної ситуації відсутні.

В результаті події на підприємстві створена спеціальна робоча група, яка приступила до з'ясування причин події.

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