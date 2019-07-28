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  • Три кандидати в нардепи в окрузі 52 звернулися до Зеленського з вимогою відреагувати на масові фальсифікації в їх окрузі
28 липня 2019, неділя, 17:17 10
Вибори 2019-07-28T18:15:01+03:00
Українські Новини
Три кандидати в нардепи в окрузі 52 звернулися до Зеленського з вимогою відреагувати на масові фальсифікації в

Три кандидати в нардепи в окрузі 52 звернулися до Зеленського з вимогою відреагувати на масові фальсифікації в їх окрузі

Олег Погодін, Сергій Третьяков, Валерій Коновалюк звернулися до Президента Зеленського з вимогою відреагувати на масові фальсифікації у 52 окрузі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Ми, як кандидати у народні депутати України, офіційно звертаємося до Президента Володимира Зеленського як голови держави, гаранта Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Вважаємо, що Ви отримали чималу підтримку від народу України і також повинні звернути увагу на ситуацію в 52 окрузі з центром у Торецьку, де люди змушені виживати у прифронтовій зоні. Просимо Вас приєднатися до боротьби за чесні вибори, за те, щоб у людей 52 округу не вкрали їхні голоси", - заявили кандидати у народні депутати по 52 округу.

Також кандидати в нардепи наголосили, що вчора, 27 липня, ЦВК надіслала до Донецького обласного окружного адміністративного суду документи, які свідчать про те, що з 12 дільниць, на яких повинен був здійснитися перерахунок голосів, в результаті перерахували тільки на одній. Тим самим окружна виборча комісія грубо порушила свою ж раніше ухвалену постанову про перерахунок голосів на 12 дільницях.

Учасники виборчого процесу також додали, що на даний момент їхні виборчі штаби продовжують фіксувати тотальну бездіяльність правоохоронних органів, системні порушення виборчого законодавства членами окружної виборчої комісії.

"Масштаби фальсифікацій були настільки вражаючими, що тепер дуже складно встановити справжні результати виборів, захистити голоси людей", - підкреслили у своєму зверненні до Президента України кандидати в народні депутати по 52 округу.

Нагадаємо, у день виборів 21 липня у 52 окрузі зафіксовано понад 500 фактів порушень - масові вкидання бюлетенів, мінування дільниць, "каруселі", пошкоджені коробки з бюлетенями, затягування процедури підрахунку голосів, переписані по кілька разів протоколи дільничних виборчих комісій.
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