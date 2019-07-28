У Харкові облили фарбою пам'ятник УПА

Невідомі облили червоною фарбою пам’ятник загиблим воїнам Української повстанської армії у Київському районі Харкова.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Голосного управління Національної поліції в області.\r\nІнформація про подію у Молодіжному парку надійшла до поліції 28 липня о 08:22. \r\nНа місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Поліцейські встановили, що правопорушники залили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.\r\nСлідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі. Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі обмалювали пам'ятник воїнам АТО на вул. Леся Курбаса в Києві.\r\nТакож невідомі зруйнували пам'ятник і вкрали бюст колишнього лідера партії "Народний рух України" В'ячеслава Чорновола з його музею в Черкаській області.