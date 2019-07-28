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28 липня 2019, неділя, 15:36 30
Суспільство 2019-07-28T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Харкові облили фарбою пам'ятник УПА

У Харкові облили фарбою пам'ятник УПА

Пам'ятник УПА в Харкові. Фото: ГУ Нацполиции
Пам'ятник УПА в Харкові. Фото: ГУ Нацполиции

Невідомі облили червоною фарбою пам’ятник загиблим воїнам Української повстанської армії у Київському районі Харкова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Голосного управління Національної поліції в області.

Інформація про подію у Молодіжному парку надійшла до поліції 28 липня о 08:22. 

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Поліцейські встановили, що правопорушники залили червоною фарбою  пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі. Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі обмалювали пам'ятник воїнам АТО на вул. Леся Курбаса в Києві.

Також невідомі зруйнували пам'ятник і вкрали бюст колишнього лідера партії "Народний рух України" В'ячеслава Чорновола з його музею в Черкаській області.

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