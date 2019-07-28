підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
28 липня 2019, неділя, 14:08 192
Судова влада 2019-07-28T15:15:02+03:00
Українські Новини
Адвокат Солодко назвав обшуки в Окружному суді "дешевим піаром", далеким від кримінального процесу

Адвокат Солодко назвав обшуки в Окружному суді "дешевим піаром", далеким від кримінального процесу

Обшуки в Окружному адміністративному суді 26 липня відбувалися з порушенням процесуальних норм.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив адвокат Євген Солодко.

"Обшук відбувався на підставі вступної та результативної частини постанови. Тобто постанови як юридичного кримінально-процесуального документа не існувало. Повний текст цієї постанови про проведення обшуку має бути оголошений 30 липня цього року, тобто у вівторок. Ба більше, у постанові вказувався тільки слідчий Каракай, який звернувся з поданням про проведення обшуку, та в постанові взагалі не було вказано нікого, кому суд дозволив проведення обшуку", - сказав він.

Таким чином, за словами Солодка, в результативній частині не був вказаний ні слідчий Каракай, ні тим паче працівники НАБУ, які у великій кількості перебували в будівлі суду і перешкоджали адвокатам виконувати свої професійні обов'язки.

"Таке враження, що НАБУ встало над законом. Ухвалюють зміни до КПК – не ухвалюють, вони все вирішують на свій розсуд", - підкреслив адвокат.

Солодко також зазначив, що працівників суду тривалий час утримували, і протокол обшуку був підписаний тільки о 2:30 27 липня, тобто трохи менше ніж через добу.

"Яка необхідність була це робити вночі? Це знову ж таки свідчить про професіоналізм у лапках осіб, які проводили обшук. Вони в протоколі обшуку навіть не спромоглися вказати час проведення обшуку. Це буквар взагалі-то кримінального процесу, але, напевно, вони його не знають", - додав він.

"Цей дешевий піар, який ви чули, він не має нічого спільного ні з кримінальним процесом, ні з таємницею досудового розслідування. Тобто якщо є докази - будь ласка. Збирайте. Оформіть в повідомлення про підозру ... Але це фактично схоже більше на дискредитацію і популізм ", - резюмував Солодко.

Нагадаємо, обшуки в Окружному адміністративному суді Києва відбулися 26 липня.

Раніше повідомлялося, що суддів Окружного адмінсуду підозрюють у впливі на скасування рішень уряду щодо тарифів і арешту майна Януковича.
Архів
Новини
У Харкові облили фарбою пам'ятник УПА 15:36
У США генпрокурор розпорядився відновити смертну кару 15:12
У Боснії суд взяв під варту брата власника "Арселорміттал" 14:48
Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу 14:24
Адвокат Солодко назвав обшуки в Окружному суді "дешевим піаром", далеким від кримінального процесу 14:08
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі 18:55
У Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів 09:25
"Укрзалізниця" не переплачуватиме безпідставно за скріплення компанії-монополіста і не зупинить реконструкцію колій 18:11
Призначення голови КМДА "згори" – це сценарії Януковича та порушення Конституції, - Кличко 16:01
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
У мене не було слів, навіть нецензурних: Зеленський подивився відео і вимагає звільнити голову поліції Дніпропетровщини 16:40
Уповноважений з гендерних питань Запорізької області назвав жінок у коротких спідницях повіями 20:26
Кандидати на посаду губернатора Одеської області. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський назвав 5 кандидатів на посаду одеського губернатора 17:31
Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка 19:38
Зеленський з Богданом на пляжі. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський відпочиває з Богданом на пляжі в Одесі 15:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok