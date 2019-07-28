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28 липня 2019, неділя, 12:23 32
Суспільство 2019-07-28T15:45:02+03:00
Українські Новини
У Росії помер відомий тележурналіст-історик Володимир Кара-Мурза

У Росії помер відомий тележурналіст-історик Володимир Кара-Мурза

Володимир Кара-Мурза-старшийФото: Наталія Логінова /
Володимир Кара-Мурза-старшийФото: Наталія Логінова / "Коммерсантъ"

На 59-му році життя помер російський журналіст, історик Володимир Кара-Мурза. Про це написав його син Володимир Кара-Мурза-молодший Twitter.

"Пішов в 8 ранку, в день своїх іменин", - написав він, додавши, що про місце та час прощання буде відомо пізніше.

Сьогодні, 28 липня, пішов з життя Володимир Олексійович Кара-Мурза (1959-2019). Історик, тележурналіст, один із засновників «старого НТВ». Мій тато. Пішов в 8 ранку, в день своїх іменин. Про місце і час прощання сім'я повідомить додатково. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019

 

Кара-Мурза-старший — один з представників команди НТВ", частина якої після розгону телеканалу перейшла на "ТВ-6" Бориса Березовського, а після закриття каналу — на ТВС, де Кара-Мурза також вів кілька авторських передач — "Грані", "Місце печатки", "Гасіть світло".

Після відключення ТВС від ефіру журналіст пішов на RTVi, де протягом п'яти років був ведучим передачі "Зараз в Росії". Паралельно Кара-Мурза-старший працював на радіостанції "Ехо Москви". На хвилях "Луни" виходила його "Репліка Кара-Мурзи", він також був співведучим програми "Ну і деньок". Журналіст співпрацював з RTVi і радіостанцією "Свобода", на яких виходили його авторські програми "Грані тижня" і "Грані часу".

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