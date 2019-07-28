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28 липня 2019, неділя, 11:32 240
Політика 2019-07-28T13:15:01+03:00
Українські Новини
Обшуки в Окружному адмінсуді Києва – помста старої влади - експерт

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва – помста старої влади - експерт

Тарас Семенюк. Фото: podrobnosti.ua
Тарас Семенюк. Фото: podrobnosti.ua

Обшуки, які провели в Окружному адміністративному суді Києва ГПУ і НАБУ, - це спроба залякати судову систему напередодні розгляду низки кримінальних справ Петру Порошенку. Про це в коментарі "Подробностям" заявив політичний експерт Тарас Семенюк.

"Обшуки – це певний сигнал, що старий режим все ще тримає контроль над судовою системою. Зміна президента не означає що стара влада втратила контроль над певними інститутами. Очевидно, що судді Окружного адміністративного суду часто виносили рішення, які не збігалися з бажанням влади. Це може бути помстою тим суддям. А ще одна мета – залякати всю судову систему, тому що зараз у Петра Порошенка є кілька кримінальних справ, які за нього ведуться", – заявив Семенюк.

Експерт переконаний, що Окружний адмінсуд завжди відігравав особливу роль в українській судовій системі: "Цей суд виносив багато рішень, які не подобалися попередній владі. Очевидно, що зберігся контроль над правоохоронною системою, і це може бути спроба замести сліди, налякати суддів. Поки в країні відбувається транзит влади – відбуваються такі процеси".

Також, за словами Семенюка, обшуки можуть бути певним сигналом іншим суддям, щоб вони були обережні, зокрема, у справах, які ДБР завела проти Порошенка.

"Хочеться, щоб ми виховували в собі таку повагу до судової системи, до правоохоронних органів, щоб вони не були залежні від політичної системи. Ми повинні йти до того, щоб судова система стала максимально прозорою, максимально об'єктивної, щоб судді були захищені. І щоб усунути це політичне нашарування, яке завжди дискредитує судову систему", – резюмував експерт.

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