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28 липня 2019, неділя, 09:55 14
Політика світу 2019-07-28T10:03:44+03:00
Українські Новини
Північна Корея відпустила російське судно, яке утримувала півтора тижні

Північна Корея відпустила російське судно, яке утримувала півтора тижні

Влада Північної Кореї вирішили звільнити затримана російське риболовецьке судно "Сянхайлинь-8", разом з його екіпажем. Про це повідомляє посольство РФ в КНДР Facebook.

“27 липня в результаті злагодженої роботи російського зовнішньополітичного відомства траулер "Сянхайлинь-8" відпущений", - йдеться в повідомленні.

О 16.00 за місцевим часом корейська влада повідомили капітану про рішення звільнити судно.

О 19.30 корабель відплив від причалу порту Вонсан і взяв курс на Сокчо в Південній Кореї, де два члени екіпажу – громадяни цієї країни – повинні зійти на берег.

В посольстві РФ в КНДР подякували всім, хто проявив участь до ситуації з судном.

Російські дипломати продовжують з'ясовувати обставини затримання траулера.

Нагадаємо, Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.

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