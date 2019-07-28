Північна Корея відпустила російське судно, яке утримувала півтора тижні

Влада Північної Кореї вирішили звільнити затримана російське риболовецьке судно "Сянхайлинь-8", разом з його екіпажем. Про це повідомляє посольство РФ в КНДР Facebook.

“27 липня в результаті злагодженої роботи російського зовнішньополітичного відомства траулер "Сянхайлинь-8" відпущений", - йдеться в повідомленні.

О 16.00 за місцевим часом корейська влада повідомили капітану про рішення звільнити судно.

О 19.30 корабель відплив від причалу порту Вонсан і взяв курс на Сокчо в Південній Кореї, де два члени екіпажу – громадяни цієї країни – повинні зійти на берег.

В посольстві РФ в КНДР подякували всім, хто проявив участь до ситуації з судном.

Російські дипломати продовжують з'ясовувати обставини затримання траулера.

Нагадаємо, Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.