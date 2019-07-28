Літаки США провели розвідку біля берегів анексованого Криму

Два літаки США провели розвідку біля берегів Кримського півострова.

Про це свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar.

Як видно з даних моніторингу, опублікованих у Twitter, одним літаком-розвідником був протичовновий P-8A Poseidon. Він піднявся з авіабази в Сицилії і на протязі декількох годин курсував біля кордонів Криму.

Друге повітряне судно Lockheed ЄР-3Е Orion злетіло з полігону в Греції і двічі облетіло південно-східні кордони Криму, наблизившись до берегової лінії на відстань до 32 кілометри.

Як повідомляли Українські Новини, американські військові літаки прибули в Україну.

Раніше повідомлялося про те, яка військова техніка з інших країн повинна була з'явитися на найбільш масштабних навчаннях в історії України "Чисте небо-2018".