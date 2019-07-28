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28 липня 2019, неділя, 09:22 16
Політика світу 2019-07-28T10:00:02+03:00
Українські Новини
Літаки США провели розвідку біля берегів анексованого Криму

Літаки США провели розвідку біля берегів анексованого Криму

Два літаки США провели розвідку біля берегів Кримського півострова.

Про це свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar.

Як видно з даних моніторингу, опублікованих у Twitter, одним літаком-розвідником був протичовновий P-8A Poseidon. Він піднявся з авіабази в Сицилії і на протязі декількох годин курсував біля кордонів Криму.

Друге повітряне судно Lockheed ЄР-3Е Orion злетіло з полігону в Греції і двічі облетіло південно-східні кордони Криму, наблизившись до берегової лінії на відстань до 32 кілометри.

Як повідомляли Українські Новини, американські військові літаки прибули в Україну.

Раніше повідомлялося про те, яка військова техніка з інших країн повинна була з'явитися на найбільш масштабних навчаннях в історії України "Чисте небо-2018".

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