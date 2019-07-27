Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії

Дві кішечки народилися в центрі дикої природи Aigas Field Centre в Шотландії. Вони виглядають як звичайні кішки, але насправді це не так - вони представниці вимираючого виду величезних диких котів, від яких залишилося лише 35 представників, повідомляє "ВВС Україна".

Тварин цього виду залишилося так мало, що їх вважають "функціонально вимерлими" - тобто такими, які не можуть дати потомство.

Але ці дві дівчинки дають надію всьому сімейству, їх вдалося вивести в рамках програми з розмноження.

З усіх існуючих видів диких котів, ці кішки належать до найбільш великих. Вони можуть досягати розміру в 2 рази більше звичайного домашнього кота.

Крім того, вони можуть бути небезпечні.

Як повідомляли Українські Новини, вчені розповіли, чому хворіють кішки і від чого залежить їх здоров'я. Також японські вчені з'ясували, чи розуміють коти своє ім'я.

Крім того, у Китаї клонують кошеня.