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27 липня 2019, субота, 23:23 17
Наука 2019-07-28T01:30:02+03:00
Українські Новини
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії

Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії

Дві кішечки народилися в центрі дикої природи Aigas Field Centre в Шотландії. Вони виглядають як звичайні кішки, але насправді це не так - вони представниці вимираючого виду величезних диких котів, від яких залишилося лише 35 представників, повідомляє "ВВС Україна".

Тварин цього виду залишилося так мало, що їх вважають "функціонально вимерлими" - тобто такими, які не можуть дати потомство.

Але ці дві дівчинки дають надію всьому сімейству, їх вдалося вивести в рамках програми з розмноження.

З усіх існуючих видів диких котів, ці кішки належать до найбільш великих. Вони можуть досягати розміру в 2 рази більше звичайного домашнього кота.

Крім того, вони можуть бути небезпечні.

Як повідомляли Українські Новини, вчені розповіли, чому хворіють кішки і від чого залежить їх здоров'я. Також японські вчені з'ясували, чи розуміють коти своє ім'я.

Крім того, у Китаї клонують кошеня.

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Кошенята. Скріншот:
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