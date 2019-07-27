Юрист назвав незаконними обшуки в Окружному адмінсуді Києва

Проведення детективами Національного антикорупційного бюро та співробітниками Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури обшуків в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва незаконне. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

"Судячи з оприлюдненого визначення на проведення обшуку, воно видано суддею Деснянського районного суду Чернігова Самус В.Л. у кримінальній справі 2014 року і стосується справ за позовами тільки Штульмана до членів ВККСУ, де третьою особою є Вища кваліфікаційна комісія суддів України, відкритих в 2019 році.

Дивний збіг. Горбатюк і НАБУ мають екстраординарні здібності передбачати майбутнє. І передбачити в 2014 році, що в 2019 будуть подані такі позови саме Штульманом. Ось це рівень", – написав він.

При цьому Кравець підкреслив, що ОАСК розглядає ще кілька подібних справ. "Що ж зацікавило НАБУ в цій справі? Може ВСП все-таки почне швидко реагувати на втручання в роботу суду?" – зазначив він.

За даними юриста, повний текст ухвали буде оголошено тільки 30 липня.

"Цікаво, чи пройшла суддя, яка дозволила обшук, кваліфоцінювання і коли? Вона навіть забула вказати, кому доручено проведення обшуку. Все що зараз проводять Шмитьковці в Окружному адміністративному суді Києва завідомо незаконно", – підкреслив він.

"У зв'язку з таким розвитком подій, на мій погляд, члени ВККСУ не можуть займати свої посади. Вони виявили пряму неповагу до закону і спробу з допомогою працівників "правоохоронних" органів вплинути на суд", – підсумував Кравець.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро спільно з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва.