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27 липня 2019, субота, 10:18 164
Суспільство 2019-07-27T13:45:02+03:00
Українські Новини
Після 20-годинної операції на серці помер спортсмен Роман Вірастюк

Після 20-годинної операції на серці помер спортсмен Роман Вірастюк

Сьогодні, 27 липня, стало відомо про смерть бронзового медаліста чемпіонату Європи 1994 року зі штовхання ядра Романа Вірастюка. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що кілька днів тому Віталій переніс складну операцію на серці, яка тривала 20 годин.

"Не стало Романа Вірастюка – нашого друга, колеги, спортмена, художника, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас – це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо й підтримуємо рідних Романа в цей тяжкий час. Вічна пам'ять Роману Вірастюку. Один, нам буде дуже тебе не вистачати", – написав Жданов.

Вірастюк помер у віці 51 рік.

Роман Ярославович Вірастюк народився 20 квітня 1968 року в Івано-Франківську — український спортсмен, спеціалізувався на штовханні ядра. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.

Також Вірастюк балотувався у Верховну Раду по одномандатному виборчому округу №84, Івано-Франківська і посів четверте місце, отримавши 11% голосів виборців.

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